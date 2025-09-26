कोल्हान विश्वविद्यालय सिंडिकेट का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगी राहत; शिक्षकों को वेतन वृद्धि!

कोल्हान विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छात्रों को अब हर 15 दिन में राशि मिलेगी जिससे खेल और अन्य गतिविधियों में मदद मिलेगी। नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई और दस्तावेजों का सत्यापन दुर्गा पूजा के बाद होगा। 2021 के बाद नियुक्त शिक्षकों को वेतन वृद्धि मिलेगी और कई प्राध्यापकों की सेवा संपुष्ट की जाएगी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोल्हान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक चाईबासा में गुरुवार को कुलपति प्रो. डॉ. अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक दोपहर के 12 बजे प्रारंभ हुई और शाम 7:10 मिनट पर समाप्त हुई। इसमें छात्र हित एवं कॉलेज हित में बड़ा बदलाव किया गया। सिंडकेट के निर्णय के अनुसार छात्रों की राशि अब प्रत्येक 15 दिन में कॉलेजों को प्रदान की जायेगी। यह राशि विभिन्न छात्र गतिविधियों एवं परीक्षा आयोजनों पर खर्च किया जायेगा। यह कार्य अब रूटीन वर्क का हिस्सा बनेगा। इससे खेल गतिविधियों समेत छात्र हित में कई कार्य हो सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह राशि कॉलेज विद्यार्थियों से लेते थे तथा इसे विश्वविद्यालय के खाते में जमा कर दिया जाता था। पहले यह राशि एक से दो साल में मिलती थी, इसके लिए कॉलेजों का कार्य भी प्रभावित हो रहा था। इस निर्णय से अब कंटीजेंसी भी समय पर मिलने लगेगी।

नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति का मामला उठा सिंडकेट सदस्य डॉ. रंजीत प्रसाद ने सबसे पहले ढाई माह बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से नये रजिस्ट्रार विक्रम शर्मा की नियुक्ति न होने का मामला उठाया। इस पर विश्वविद्यालय की ओर से जवाब दिया गया था कि इस मामले में जेपीएससी से नियुक्ति प्रक्रिया में दिखाएं गए दस्तावेजाें को लेकर पत्राचार किया गया था, अब इसका जवाब आ गया है। जेपीएससी के पत्र के आधार पर अब नये रजिस्ट्रार के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जायेगा। इस संबंध में उन्हें दस्तावेजों के सत्पापन के लिए आधिकारिक तौर पर दुर्गा पूजा के बाद बुलाया जायेगा। इस मामले में चर्चा लगभग एक घंटा तक चली।

पिछली सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल व वित्त विभाग की बैठक में पारित प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया। दुर्गा पूजा से पूर्व हुए इस महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसका सीधा लाभ शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्राप्त होगा।

सिंडिकेट में विमर्श के उपरांत वर्ष 2021 या इसके बाद हुए शिक्षकों की नियुक्ति को जिनको वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हो रहा था को वार्षिक वृद्धि वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिन प्राध्यापकों की सेवा संपुष्टि नहीं हुई थी उनकी सेवा को संपुष्ट करने की भी स्वीकृति दी गई। सिंडिकेट ने दीक्षा समारोह तथा पूर्ववर्ती छात्राें का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी ले लिया।

पूर्ववर्ती छात्राें का सम्मेलन दीक्षा समारोह के एक दिन बाद होगा। एबीएम कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक दीपक कुमार मिश्रा को निलंबन मुक्त करते हुए सभी पावनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया गया। प्रोफेसर एबीएम कॉलेज सस्पेंशन में ही रिटायर कर दिया गया। पेंशन आदि दिया जायेगा। बैठक में रजिस्ट्रार डॉ. परशुराम सियाल, परीक्षा नियंत्रक डॉ. रिंकी दोराई, कुलानुशासक डॉ. राजेंद्र भारती, सीसीडीसी डॉ. आरके चौधरी, को-ऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमर सिंह, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष डॉ. संजय यादव, डॉ. रंजीत प्रसाद समेत कई सदस्य उपस्थित थे।

प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को पांच तक लोन कोल्हान विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को राहत देने वाले एक और निर्णय लिया गया वह है महाविद्यालय स्तर पर भविष्य निधि से 5 लाख तक लोन लेने की सुविधा। अब महाविद्यालय के प्राचार्य 5 लाख तक लोन की सुविधा सीधे दे पाएंगे और 5 लाख से ऊपर जिनको लेना होगा, उन्हें विश्वविद्यालय के स्वीकृति के बाद दी जाएगी। पहले यह सीमा एक लाख ही थी। को-ऑपरेटिव कॉलेज में अब इंटर के बाद बीएड में नामांकन सिंडिकेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में फोर ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया जायेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी थी।