कोल्हान में 8 डिग्री तक पहुंचा पारा, ठंड से बचने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं?

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोल्हान में पिछले दो दिनों से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। सरायकेला-खरसावां जिले में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

सुबह आठ बजे तक कोहरा छाया रहता है, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाता है। कनकनी ठंड के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 400 से अधिक मरीज ओपीडी में महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना 40 से अधिक बच्चे जुकाम व बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चों और बड़ों को मिलाकर 400 से अधिक मरीज ओपीडी में इलाज करा रहे हैं।

एमजीएम अस्पताल के मेडिसन विभागाध्यक्ष डॉ. बलराम झा ने बताया कि हल्के कपड़े पहनना और मौसम के प्रति लापरवाही बीमारी बढ़ा रही है। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने, खुले में न सुलाने और बुजुर्गों को ठंड से विशेष बचाव की सलाह दी गई है।