कोल्हान में बढ़ी बाहरी गैंगों की हलचल, प्रिंस सिंह, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग की गतिविधि में तेजी

जासं, जमशेदपुर। कोल्हान प्रमंडल में बाहरी आपराधिक गिरोहों की गतिविधियां तेजी से बढ़ती दिख रही हैं। धनबाद वासेपुर का कुख्यात फरार अपराधी प्रिंस खान और उसके नेटवर्क की हलचल जमशेदपुर, सरायकेला-खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिलों में लगातार मजबूत होती नजर आ रही है।

हाल ही में सरायकेला-खरसावां पुलिस की बड़ी कार्रवाई में गिरोह के मुख्य शूटर बमकर चौधरी और उसके एक साथी की गिरफ्तारी ने इन आशंकाओं को और पुख्ता कर दिया है।



शहाबुद्दीन हत्याकांड से जुड़ा मुख्य शूटर गिरफ्तार

सरायकेला-खरसावां के बाजारशाही क्षेत्र से गिरफ्तार बमकर चौधरी की तलाश लंबे समय से चल रही थी। वह धनबाद के चर्चित जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन हत्याकांड (1 अक्टूबर 2024) का मुख्य आरोपी रहा है।

बताया जाता है कि दोनों शूटर कई दिनों से इलाके में डेरा जमाए हुए थे और पुलिस की निगरानी पर नजर रख रहे थे। न्यू इस्लामनगर निवासी शहाबुद्दीन की हत्या बमकर चौधरी ने गोली मारकर की थी।

अब तक इस कांड में दस आरोपित पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपितों में चक्रधरपुर चोंगासाही निवासी हासिम, बंगलाटांड के मोहम्मद पीर उर्फ गबरू, जमशेदपुर ओलिडीह के अजय कांडेयाग शामिल हैं।



सूत्रों के अनुसार, कई फरार आरोपितों की गिरफ्तारी खरसावां क्षेत्र से भी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि बमकर चौधरी वर्ष 2017 में अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में भी जेल जा चुका है।