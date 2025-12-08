कोल्हान में बढ़ी बाहरी गैंगों की हलचल, प्रिंस सिंह, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग की गतिविधि में तेजी
कोल्हान प्रमंडल में बाहरी आपराधिक गिरोहों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। प्रिंस खान और उसके नेटवर्क की हलचल जमशेदपुर, सरायकेला-खरसावां और पश्चिम सिंहभूम म ...और पढ़ें
शहाबुद्दीन हत्याकांड से जुड़ा मुख्य शूटर गिरफ्तार
सूत्रों के अनुसार, कई फरार आरोपितों की गिरफ्तारी खरसावां क्षेत्र से भी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि बमकर चौधरी वर्ष 2017 में अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में भी जेल जा चुका है।
जमशेदपुर में रंगदारी गैंग की हलचल
इन दो बड़ी घटनाओं ने साफ कर दिया है कि बाहरी आपराधिक गिरोह कोल्हान क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में हैं। तीन प्रमुख गिरोह में प्रिंस सिंह गैंग, प्रिंस खान गैंग और सुजीत सिन्हा गिरोह की गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा
कोल्हान पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाहरी अपराधियों की बढ़ती कोशिशों को रोकने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।
पुलिस का दावा है कि बाहरी गिरोहों की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और कोल्हान में कानून व्यवस्था को हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।