KHARSAWAN CRIME : सिंचाई विवाद बना खूनी खेल: पटवन के लिए दंपती की हत्या, जंगल में दफनाए गए शव बरामद, तीन आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र, खरसावां। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के चैतनपुुर गांव में खेत में पानी पटवन को लेकर हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। गांव के तीन लोगों ने मिलकर पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपितों ने साक्ष्य को छिपाने की नीयत से शवों को जंगल में दफना दिया। करीब नौ दिन बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्र से निकालकर पूरे मामले का खुलासा किया। मामूली विवाद बना दोहरा हत्याकांड खरसावां थाना क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित चैतनपुर गांव में पानी पटवन (सिंचाई) को लेकर दो पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने 3 नवंबर की रात को ठाकुरा सरदार (39) और उसकी पत्नी चांदमुनी मुंडा (41) की जान ले ली।

पुलिस के मुताबिक, गांव के लोथो सरदार, गोंदो सरदार और बुंदिया सरदार ने पटवन के झगड़े को लेकर दंपती पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद तीनों ने मिलकर शवों को पास के घने जंगल में तीन से चार फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया, ताकि किसी को भनक न लगे।

नौ दिन बाद जंगल से निकाले गए शव करीब नौ दिन बाद खरसावां पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली। मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी कप्तान सिंकु की मौजूदगी में पुलिस टीम ने जंगल में खुदाई कर दोनों शवों को बाहर निकाला।

शवों की हालत क्षत-विक्षत थी और उनमें से तेज दुर्गंध फैल रही थी। दोनों के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे हत्या के बाद शवों को घसीटकर दफनाने की आशंका जताई जा रही है। विसरा जांच के लिए शव को एमजीएम भेजा पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम और विसरा जांच के लिए एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर भेजा है। मृतक दंपती का बेटा भीम सरदार बेंगलुरु में मजदूरी करता था। माता-पिता के 3 नवंबर से लापता होने की सूचना मिलने पर वह 7 नवंबर को घर लौटा। ग्रामीणों से पूछताछ में उसे पता चला कि पटवन को लेकर उसके माता-पिता का गांव के लोथो, गोंदो और बुंदिया सरदार से झगड़ा हुआ था। पटवन विवाद से उजागर हुई ग्रामीण तनाव की हकीकत पानी पटवन के विवाद को लेकर यह कोई पहली घटना नहीं है। ग्रामीण इलाकों में खेतों की सिंचाई को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं। मगर खरसावां की यह घटना इस बात का उदाहरण है कि मामूली विवाद भी जब नियंत्रण से बाहर होता है, तो जानलेवा बन जाता है।