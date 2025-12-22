Language
    Khadagpur division में नारायणगढ़-भद्रक रेलखंड पर थर्ड लाइन व Yard रि-मॉडलिंग का काम, यात्रा से पहले जरूर देखें ट्रेन अपडेट

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    खड़गपुर मंडल में नारायणगढ़-भद्रक रेलखंड पर तीसरी लाइन और यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। इस वजह से कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यात्र ...और पढ़ें

    फाइल फाेटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन अंतर्गत नारायणगढ़-भद्रक रेलखंड पर क्षमता विस्तार के तहत थर्ड लाइन बिछाने और यार्ड रि-मॉडलिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) और पोस्ट एनआई कार्यों के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। 
     
    रेलवे प्रशासन ने इसके लिए 21 से 30 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 21 से 27 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चार घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। 
     
    वहीं, 28 दिसंबर को पूरे दिन का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को पोस्ट एनआई के तहत यार्ड रि-मॉडलिंग का कार्य किया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनों को रद किया गया है, जबकि अनेक ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है।
     
    रेल प्रशासन के अनुसार, इस कार्य के चलते कुल तीन जोड़ी ट्रेनों को रद किया गया है। इनमें 68047-68048 बालेश्वर-भुवनेश्वर-बालेश्वर मेमू को 16 से 28 दिसंबर तक रद रखा गया है। इसी तरह 68051-68052 भद्रक-बालेश्वर-भद्रक मेमू 21 से 30 दिसंबर तक रद रहेगी। 
     
    वहीं, 18037-18038 खड़गपुर-जाजपुर केंझर रोड-खड़गपुर एक्सप्रेस को 24 दिसंबर को रद किया गया है। इसके अलावा 68049-68050 खड़गपुर-भद्रक-खड़गपुर मेमू को 21 से 30 दिसंबर तक बालेश्वर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। 
     
    इस अवधि में बालेश्वर से भद्रक के बीच इस मेमू का परिचालन रद रहेगा। यार्ड रि-मॉडलिंग और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कुल 25 ट्रेनों को एक घंटे से लेकर पांच घंटे तक के लिए रि-शिड्यूल किया गया है। 
     
    इनमें हावड़ा-सिकंदराबाद फलकनामा एक्सप्रेस, हावड़ा-पुरी धौली एक्सप्रेस, आनंद विहार-पुरी एक्सप्रेस, हावड़ा-सर एम. विश्वेश्वरैया एक्सप्रेस, शालीमार-चर्लपल्ली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, पुरुलिया-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी तेजस, हावड़ा-बेंगलुरु दुरंतो, पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, मद्रास-हावड़ा मेल सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं।
     
    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य भविष्य में ट्रेनों की परिचालन क्षमता और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।
