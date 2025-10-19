कलिकापुर में शराब दुकान पर हंगामा; नकली शराब बेचने का आरोप, वीडियो वायरल होने से मचा बवाल

संवाद सूत्र, पोटका। सरकारी शराब को निजी हाथों में बेचे जाने के फैसले के बाद कलिकापुर में रात के अंधेरे में कलिकापुर शराब दुकान में खुले पेटियों में शराब ले जाने का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया हैं।

हालांकि, वायरल वीडियो जांच का विषय है। जांच के बाद ही वीडियो की सच्चाई सामने आएगी। वहीं स्थानीय स्वप्न कुमार ने बताया कि रात के अंधेरे में खुले पेटियों में शराब लाया गया। हम सब इसका विरोध किया वहीं उनका कहना है की दुकान के समीप बैठाकर शराब पिलाया जाता है। साथ ही नकली शराब ग्रामीणों को परोसा जा रहा है, जबकि इस नकली शराब से लोग कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।

जो रोज पीते हैं उसके लिए यह घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं शराब दुकान में लाये गए शराब की जांच की मांग को लेकर डीसी को पत्र लिखूंगा साथ ही उन्होंने कहा कि दुकान की जांच होनी चाहिए।

मामले पर उत्पाद विभाग के आयुक्त अजय कुमार ने कहा कि सरकार अब शराब नहीं बेच रही है मगर प्राइवेट हाथों में दिया गया है। शराब दुकानदार अपना आवंटन को ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं। डुप्लीकेट शराब बेचने का मामला गलत प्रतीत हो रहा है।