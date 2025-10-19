Language
    कलिकापुर में शराब दुकान पर हंगामा; नकली शराब बेचने का आरोप, वीडियो वायरल होने से मचा बवाल

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    कलिकापुर में एक शराब दुकान पर नकली शराब बेचने का आरोप लगने के बाद लोगों ने हंगामा किया। घटना का वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने दुकान पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

     कलिकापुर के शराब दुकान से नकली शराब परोसे जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, पोटका। सरकारी शराब को निजी हाथों में बेचे जाने के फैसले के बाद कलिकापुर में रात के अंधेरे में कलिकापुर शराब दुकान में खुले पेटियों में शराब ले जाने का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया हैं।

    हालांकि, वायरल वीडियो जांच का विषय है। जांच के बाद ही वीडियो की सच्चाई सामने आएगी। वहीं स्थानीय स्वप्न कुमार ने बताया कि रात के अंधेरे में खुले पेटियों में शराब लाया गया।

    हम सब इसका विरोध किया वहीं उनका कहना है की दुकान के समीप बैठाकर शराब पिलाया जाता है। साथ ही नकली शराब ग्रामीणों को परोसा जा रहा है, जबकि इस नकली शराब से लोग कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।

    जो रोज पीते हैं उसके लिए यह घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं शराब दुकान में लाये गए शराब की जांच की मांग को लेकर डीसी को पत्र लिखूंगा साथ ही उन्होंने कहा कि दुकान की जांच होनी चाहिए।

    मामले पर उत्पाद विभाग के आयुक्त अजय कुमार ने कहा कि सरकार अब शराब नहीं बेच रही है मगर प्राइवेट हाथों में दिया गया है। शराब दुकानदार अपना आवंटन को ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं। डुप्लीकेट शराब बेचने का मामला गलत प्रतीत हो रहा है।

    उन्होंने कहा कि यदि लिखित शिकायत आता है तो मामले की जांच की जाएगी साथ ही उन्होंने कहा कि यदि नकली शराब पाया जाता है तो शराब दुकान को रद्द करते हुए सिक्योरिटी मनी के रूप में सवा करोड़ रूपया जो दुकानदार द्वारा दिया गया है। वह जप्त हो जाएगा इसलिए दुकानदार द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता है।