    जुगसलाई में 18 साल बाद 75 लाख खर्च कर बनेगी 1.5 किमी लंबी सड़क

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    जुगसलाई में 18 साल बाद 75 लाख रुपये की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनने जा रही है। नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही निर्माण ...और पढ़ें

    बारीगोड़ा चौक से सलगाझड़ी फाटक तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास करते विधायक मंगल कालिंदी।

    जासं, जमशेदपुर। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए विधायक मंगल कालिंदी लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने बारीगोड़ा चौक से सलगाझड़ी फाटक तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 
     
    लगभग 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क जिला योजना की अनाबद्ध निधि से स्वीकृत हुई है। इससे स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर है। 
     
    करीब 18 वर्षों से यह सड़क बुरी तरह जर्जर थी। बारिश के दिनों में जलजमाव और गर्मी में उड़ती धूल से लोग बेहद परेशान रहते थे। लंबे समय से इस मार्ग की मरम्मत की मांग हो रही थी। 
     
    विधायक की पहल पर अब यहां पीसीसी सड़क बनेगी, जिससे बारीगोड़ा और सलगाझड़ी के बीच आवागमन आसान और सुरक्षित हो जाएगा।शिलान्यास समारोह के दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जुगसलाई विधानसभा के हर गांव, हर टोला को बेहतर कनेक्टिविटी देना है, ताकि विकास की धारा हर घर तक पहुंचे।
     
    उन्होंने निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विधायक पिछले कई महीनों से ग्रामीण कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे रहे हैं। 
     
    जुलाई 2024 में उनकी पहल पर जुगसलाई क्षेत्र की लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच प्रमुख सड़कों को मंजूरी मिली थी। इसके अलावा पटमदा और बोड़ाम क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों की परियोजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं। 
     
    नई सड़क का यह शिलान्यास उसी विकास श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है। कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, सुनीता नाग, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र सिंह, राकेश सिंह, दुबराज नाग समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 



