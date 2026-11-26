जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिमडेगा पुलिस ने पार्कटांड थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में पत्रकार अभिषेक भारती को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय (मीडिया सेल), सिमडेगा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अभिषेक भारती को जमशेदपुर के बिष्टुपुर से गिरफ्तार किया गया हैं।

उल्लेखनीय हैं कि सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नाबालिग किशोरी के दादा ने पाकरटांड़ थाने में कांड संख्या 25/2026 दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती पर किशोरी का अपहरण कर दबाव बनाकर विधायक के खिलाफ झूठा बयान दिलवाने का आरोप लगाया गया था।