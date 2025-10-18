'बिहार में JMM को राजद-कांग्रेस ने दिखाया ठेंगा', घाटशिला में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कसा तंज

जागरण संवाददाता, घाटशिला। बिहार में महागठबंधन से अलग होकर झामुमो ने छह सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। इसका झारखंड की राजनीति व घाटशिला उपचुनाव में भी प्रभाव पड़ने की संभावना देखने को मिल रहा। झामुमो के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने चुनाव के बाद राजद के संग गठबंधन पर समीक्षा करने तक की बात कहकर स्पष्ट रूप से नाराजगी जाहिर कर चेतावनी तक दे डाली। अब इस पर झारखंड में विपक्ष भी सवाल उठा रहा। इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा की जिस राजद ने झारखंड गठन का विरोध किया, उसके साथ झामुमो सरकार चला रही, अब बिहार में झामुमो को राजद ने ठेंगा दिखा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए झारखंड को बीजेपी ने बनाया है। जिस लालू प्रसाद यादव ने झारखंड मेरे लाश के उपर बनेगा जैसी बातों को कहा था आज उसी के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार चला रही है। झारखंड गठन का राजद व कांग्रेस ने हमेशा से विरोध किया था। ये गठबंधन ही सिद्धांत विहीन गठबंधन है। जिसे झारखंड की जनता देख रही है। जिसने झारखंड का विरोध किया उसी राजद-कांग्रेस के साथ इतने वर्षों से सरकार बनाकर झामुमो अवसरवादी राजनीति कर रहा।