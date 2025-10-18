Language
    'बिहार में JMM को राजद-कांग्रेस ने दिखाया ठेंगा', घाटशिला में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कसा तंज

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:07 PM (IST)

    झामुमो के बिहार में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने पर भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने झामुमो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झामुमो झारखंड गठन का विरोध करने वालों के साथ सरकार चला रही है। राजद ने झामुमो को बिहार में ठेंगा दिखा दिया है। झामुमो अवसरवादी राजनीति कर रही है और घाटशिला की जनता उपचुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी।

    डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, घाटशिला। बिहार में महागठबंधन से अलग होकर झामुमो ने छह सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। इसका झारखंड की राजनीति व घाटशिला उपचुनाव में भी प्रभाव पड़ने की संभावना देखने को मिल रहा।

    झामुमो के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने चुनाव के बाद राजद के संग गठबंधन पर समीक्षा करने तक की बात कहकर स्पष्ट रूप से नाराजगी जाहिर कर चेतावनी तक दे डाली।

    अब इस पर झारखंड में विपक्ष भी सवाल उठा रहा। इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा की जिस राजद ने झारखंड गठन का विरोध किया, उसके साथ झामुमो सरकार चला रही, अब बिहार में झामुमो को राजद ने ठेंगा दिखा दिया है।

    जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए झारखंड को बीजेपी ने बनाया है। जिस लालू प्रसाद यादव ने झारखंड मेरे लाश के उपर बनेगा जैसी बातों को कहा था आज उसी के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार चला रही है।

    झारखंड गठन का राजद व कांग्रेस ने हमेशा से विरोध किया था। ये गठबंधन ही सिद्धांत विहीन गठबंधन है। जिसे झारखंड की जनता देख रही है। जिसने झारखंड का विरोध किया उसी राजद-कांग्रेस के साथ इतने वर्षों से सरकार बनाकर झामुमो अवसरवादी राजनीति कर रहा।

    घाटशिला की जनता उपचुनाव में देगी करारा जवाब

    डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा की झामुमो को इसबार घाटशिला उपचुनाव में जनता करारा जवाब देगी। इस सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। झारखंड में खनिज संपदा की लूट हुई है। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित है।