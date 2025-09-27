Weather Update: क्या बारिश दुर्गापूजा के दौरान डालेगी बाधा? मौसम विभाग ने सबकुछ कर दिया क्लियर

जमशेदपुर में खराब मौसम के कारण दुर्गापूजा की तैयारियों में बाधा आई है। लगातार बारिश से मानगो पुल पर जलजमाव हो गया। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण अगले 24 घंटों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 30 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में शुक्रवार को सुबह से ही मौसम खराब रहा। रुक-रुक कर लगातार बारिश होने से दुर्गापूजा की तैयारियों में खलल पड़ा। दोपहर में तेज बारिश के कारण मानगो पुल पर पानी का जमाव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। शहर में शुक्रवार को कुल 14.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं, अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर-पश्चिम एवं मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटों में दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश तट के पास अवदाब बनने की संभावना है। यह सिस्टम 27 सितंबर की सुबह तक दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है। इस निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से शहर में अगले दिन तेज हवाओं और रुक-रुक कर बारिश की संभावना है। निचले इलाकों और पुलों पर जल जमाव बढ़ सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है।

प्रशासन ने पंडालों, बाजारों और मुख्य मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। दुर्गापूजा के आयोजकों से कहा गया है कि पंडालों के आसपास पानी निकासी और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करें।