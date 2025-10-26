Jharkhand Weather Update: छठ में खलल डाल सकता है बंगाल की खाड़ी का तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महापर्व छठ के बीच इस बार मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अब धीरे-धीरे ताकत पकड़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक यह अगले दो दिनों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसका असर कोल्हान प्रमंडल में भी देखने को मिलेगा, जहां 27 अक्टूबर से मौसम करवट लेने लगेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में यह प्रणाली लगातार सक्रिय हो रही है। 26 अक्टूबर तक इसके और गहराने की संभावना है, जबकि 27 अक्टूबर की सुबह तक यह चक्रवाती तूफान बन सकता है।

यह 28 अक्टूबर की शाम या रात के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास तट से टकरा सकता है। इसके चलते आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

कोल्हान में बदलेगा मौसम बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान का अप्रत्यक्ष असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में 27 से 30 अक्टूबर तक मौसम खराब रह सकता है।

27 अक्टूबर को शाम तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। 29 अक्टूबर को पूरे दिन तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। जबकि 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के साथ ठंड में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है।