UCIL के प्लांट के अंदर हड़ताल पर बैठे 300 से ज्यादा मजदूर, समझौते के लिए आगे आई ठेका कंपनी

जागरण संवाददाता, जादूगोड़ा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के यूसिल की भाटीन यूरेनियम प्रोजेक्ट के 300 ठेका मजदूरों ने बोनस को मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दिया है। मजदूरों ने हड़ताल के समर्थन में प्लांट के अंदर ही कार्य बहिष्कार कर रखा है।

वे ठेका कंपनी जियो टेक से बोनस की मांग पर अड़े है। इससे यहां प्रतिदिन 300 टन होने वाली यूरेनियम अयस्क का उत्पादन पूरी तरह से ठप है। इमरजेंसी कामों में मजदूरों को भेजा गया है, जिनमें खदान पंपिंग, बिजली व्यवस्था, प्राथमिक उपचार सेंटर में लोग अपनी सेवा दे रहे है।

इसमें करीबन 20 मजदूर लगे है। इस हड़ताल के बाद प्रबंधन भी सक्रिय हो गया। मामले को सुलझाने को लेकर ठेका कंपनी जियो टेक आगे आई है। शाम पांच बजे इस मामले में बैठक बुलाई गई है।

