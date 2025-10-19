Jharkhand Politics: जादूगोड़ा में हिला बीजेपी का गढ़, सैकड़ों युवाओं ने थामा झामुमो का दामन

Language
    By Arvind Prasad Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    जादूगोड़ा में, भाजपा के गढ़ माने जाने वाले उत्तरी और दक्षिणी ईचरा पंचायतों के सैकड़ों युवाओं ने झामुमो का दामन थामा। झामुमो नेता कुणाल सारंगी और विक्टर सोरेन ने युवाओं का स्वागत किया और इसे भावनात्मक लड़ाई बताया। युवाओं का समर्थन झामुमो के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ माना जा रहा है। 

    कई युवाओं ने थामा झामुमो का दामन। (जागरण)

    संवाद सूत्र, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कॉलोनी स्थित यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के कामगार यूनियन कार्यालय में रविवार को एक दृश्य देखने को मिला, जब मुसाबनी प्रखंड के पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले उत्तरी ईचरा और दक्षिणी ईचरा पंचायतों के सैकड़ों युवाओं ने एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का दामन थाम लिया।

    कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले इन युवाओं का स्वागत झामुमो नेता सह घाटशिला विधानसभा उपचुनाव प्रभारी कुणाल सारंगी तथा स्व. रामदास सोरेन के भतीजे और झामुमो नेता विक्टर सोरेन ने पुष्पमाला और पार्टी का पट्टा पहना कर किया।

    मौके पर कुणाल सारंगी ने कहा यह उपचुनाव हमारे लिए केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक लड़ाई है। स्वर्गीय रामदास सोरेन ने जिस सेवा भाव से जनता का प्रतिनिधित्व किया, उसे आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है।

    हमें उनके पुत्र सोमेश सोरेन को इस बार और अधिक मतों से जीताकर विधानसभा भेजना है यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
    वहीं, विक्टर सोरेन ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सोमेश सोरेन पढ़े-लिखे, युवा और संघर्षशील उम्मीदवार हैं।

    झामुमो हमेशा जनहित के मुद्दों पर खड़ी रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ झूठे वादों में उलझा रहा। अब जनता जाग चुकी है।
    घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी ईचरा और दक्षिणी ईचरा पंचायतें परंपरागत रूप से बीजेपी का मजबूत आधार मानी जाती रही हैं।

    ऐसे में झामुमो के लिए इन पंचायतों से सैकड़ों युवाओं का समर्थन हासिल करना एक बड़ा संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ माना जा रहा है।

    दोनों पंचायतों से जयकृष्ण मुंडा, नारायण मुंडा,सतीश बस्ती (सोसाइटी),अम्बा बिकाश मुर्मू,कुणाल सोनार, रोहित बेशंकर, सुनील बिरुली, अरविंद गोंझा,विजय खुम्बीर, अनुज कुमार, गोपी मांझी, सोनू दास, बिकेश उरांव, शंभू उरांव,दीपक कुमार यादव ने झामुमो का दामन थामा।

    वहीं, शिव उपाध्याय, मनोज राजन सिंह, सोनू बिरुली, शंकर हांसदा,बिशाल मुर्मू, सुब्रजीत उरांव, साहिल मांझी,सुभोजीत दास, सुबेर टुडू, ओहाम मुर्मू, शिव कुमार पात्रो, देव मुखी, ओहाम कुमार कालुंडी, राहुल हांडा, निकिल मुखी, जगदीप पात्रो, अपुस्तियो कुमार दास, लखू लोहान, प्रवीण प्रसाद, बिशाल नामाता, तुषार बेड़ा, चंदन कुमार, कुंदन कुमार, कन्हैया पान, राकेश गोप,जोजोशी गोप, मुकेश सरदार,सोनू हांसदा, बिशाल उरांव, गणेश उरांव, अजय उरांव, रोशन उरांव, सतीश बस्ती, धीरज बड़ाईक भी झामुमो में शामिल हुए।