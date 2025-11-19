रणजी ट्रॉफी: आंध्र प्रदेश ने झारखंड को दी करारी शिकस्त

जमशेदपुर, जासं। कीनन स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी मुकाबले के चौथे और अंतिम दिन बुधवार को झारखंड को आंध्र प्रदेश के हाथों पारी और 81 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। पहली पारी में 239 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने वाली आंध्र की टीम के सामने झारखंड दूसरी पारी में टिक नहीं सका और पूरी टीम मात्र 158 रनों पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ आंध्र प्रदेश ने न सिर्फ मैच में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि टूर्नामेंट में भी अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर ली। तीसरे दिन झारखंड ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 32 रन से आगे बढ़ाई। टीम पर पहले ही भारी दबाव था, क्योंकि वह पारी बचाने की कोशिश में थी। शुरुआत उम्मीद से भरी थी। पहली पारी में शतक जड़ने वाले शरणदीप सिंह क्रीज पर थे। उन्होंने एक बार फिर जिम्मेदारी लेते हुए 65 रनों की जुझारू पारी खेली। लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल पाया। रोबिन मिंज (25) और अनुकूल राय (21) ने थोड़ी देर तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन आंध्र के स्पिनरों ने लगातार दबाव बनाकर विकेट निकालते रहे। आखिरकार पूरी टीम 52.2 ओवर में 158 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।





सौरभ कुमार का स्पिन जादू, दूसरी पारी में 5 विकेट आंध्र प्रदेश के स्पिनर सौरभ कुमार पूरी तरह छाए रहे। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 47 रन देकर पांच विकेट झटके। वहीं त्रिपुराना विजय ने 3/39 के आंकड़े के साथ बढ़िया सहयोग दिया। दोनों गेंदबाजों ने झारखंड की बल्लेबाजी क्रम को एक पल भी स्थिर होने नहीं दिया। मध्यक्रम से लेकर निचले क्रम तक झारखंड के बल्लेबाज लाइन-लेंथ, टर्न और उछाल के आगे लगातार चूकते रहे। यही वजह रही कि पारी की हार को टालने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका।

पहली पारी में शरणदीप का शतक, साहिल ने जड़ा अर्धशतक इससे पहले झारखंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में बल्लेबाजी चुनी थी। टीम ने 328 रन बनाए थे। इस स्कोर की नींव रखी थी शरणदीप सिंह (115) के शानदार शतक और साहिल राज (50) के अर्धशतक ने। आंध्र की ओर से पहली पारी में केवी शशिकांत और सौरभ कुमार ने चार-चार विकेट लेकर झारखंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोका।



झारखंड की पहली पारी के जवाब में आंध्र प्रदेश ने 6 विकेट पर 567 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस धमाकेदार स्कोर की सबसे बड़ी वजह रहे ओपनर अभिषेक रेड्डी, जिन्होंने 247 रनों की मैराथन और यादगार पारी खेली।

उनकी इस लाजवाब बल्लेबाजी ने न केवल झारखंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ी, बल्कि मैच का रुख भी आंध्र की ओर मोड़ दिया। अभिषेक को करन शिंदे (94 रन) ने मजबूत समर्थन दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने आंध्र को 239 रनों की निर्णायक बढ़त दिलाई। झारखंड की ओर से अनुकूल राय और रिशव राज ने दो-दो विकेट चटकाए, लेकिन वे आंध्र की रनगति को रोक नहीं पाए।

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने अभिषेक रेड्डी



