संस्कृति, एकता और उत्सव का संगम बनी झारखंड गौरव यात्रा, बिरसा मुंडा के जयघोष से गूंजा चौका

मंगलवार को चांडिल में झारखंड गौरवउ यात्रा में हाथों में मशाल लेकर चलते अतिथि।

चांडिल में झारखंड गौरव यात्रा का हुआ स्वागत।

संवाद सहयोगी, चांडिल। चौका की धरती मंगलवार को एक अद्भुत दृश्य की साक्षी बनी। झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दैनिक जागरण की झारखंड गौरव यात्रा जब चौका मोड़ पहुंची, तो गलियां सांस्कृतिक उल्लास से भर उठीं। सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रा में शामिल लोगों ने जय झारखंड, भारत माता की जय, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें... के नारे गूंजने लगे और नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। पूरा इलाका एक उत्सवभूमि में बदल गया। यात्रा का शुभारंभ चौका मोड़ ओवरब्रिज के नीचे से हुआ। नौरंगराय सूर्या देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चांडिल के उप प्राचार्य शुभ्रत चटर्जी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खूंटी के प्राचार्य अशोक कुमार पांडा, सेवानिवृत्त शिक्षक सुचांद उरांव ने मशाल प्रज्वलन के साथ इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रा में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और पालीटेक्निक कालेज चांडिल के छात्र-छात्राओं के साथ एआईडीएसओ के सदस्य, स्थानीय नागरिक और सैकड़ों युवा शामिल हुए। यात्रा चौका मोड़ ओवरब्रिज से शुरू होकर फूलो-झानो चौक पहुंची और फिर वापस चौका मोड़ तक लौटी।