रणजी ट्रॉफी: ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड की धमाकेदार जीत, एक पारी व 114 रनों से हराया

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोयंबटूर में झारखंड व तमिलनाडु के बीच रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप ए के मैच में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड ने इस मैच को चौथे दिन 114 रन से जीत दर्ज की। झारखंड की टीम ने इस मैच में पहली पारी में कप्तान ईशान किशन के शानदार 173 रन की बदौलत अपनी पहली पारी में 419 रन बनाए थे।

पहली पारी खेलने उतरी तमिलनाडु की पूरी टीम महज 93 रन बनाकर आलआउट हो गई और फालोऑन खेलने को मजबूर हुई। पहली पारी में झारखंड के जतिन पांडे ने 35 रन देकर सर्वाधिक पांच विकेट झटके। वहीं, साहिल राज ने 13.4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट झटके। फालोऑन खेलने उतरी तमिलनाडु की टीम दूसरी पारी में 79 ओवर में 212 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।