रणजी ट्रॉफी: ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड की धमाकेदार जीत, एक पारी व 114 रनों से हराया
कोयंबटूर में रणजी ट्रॉफी मैच में झारखंड ने तमिलनाडु को 114 रन से हराया। ईशान किशन के 173 रनों की बदौलत झारखंड ने पहली पारी में 419 रन बनाए। तमिलनाडु पहली पारी में 93 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भी तमिलनाडु 212 रन ही बना सकी। झारखंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ईशान किशन को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोयंबटूर में झारखंड व तमिलनाडु के बीच रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप ए के मैच में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है।
झारखंड ने इस मैच को चौथे दिन 114 रन से जीत दर्ज की। झारखंड की टीम ने इस मैच में पहली पारी में कप्तान ईशान किशन के शानदार 173 रन की बदौलत अपनी पहली पारी में 419 रन बनाए थे।
पहली पारी खेलने उतरी तमिलनाडु की पूरी टीम महज 93 रन बनाकर आलआउट हो गई और फालोऑन खेलने को मजबूर हुई।
पहली पारी में झारखंड के जतिन पांडे ने 35 रन देकर सर्वाधिक पांच विकेट झटके। वहीं, साहिल राज ने 13.4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट झटके। फालोऑन खेलने उतरी तमिलनाडु की टीम दूसरी पारी में 79 ओवर में 212 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
तमिलनाडु की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान एंड्रे सिद्धार्थ ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। झारखंड की ओर से तमिलनाडु की दूसरी पारी में जतिन पांडे एक भी विकेट नहीं प्राप्त कर पाए।
दूसरी पारी में झारखंड की ओर से साहिल राज ने दो, ऋषभ राज ने 4 तो अनुकूल राय ने तीन विकेट लेकर तमिलनाडु की कमर तोड़ दी।
पहली पारी में शानदार पारी खेलने वाले झारखंड के कप्तान ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया। इस बड़ी जीत के साथ ही झारखंड की टीम को कुल 7 अंक प्राप्त हुए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।