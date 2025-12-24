Language
    झारखंड कांग्रेस प्रभारी भूपेंद्र मरावी का कड़ा संदेश, कहा- हवा में बात करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं

    By Ch Rao Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भूपेंद्र मरावी ने जमशेदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 'हवा में बातें करने वालों की कोई जगह नहीं है' ...और पढ़ें

    Hero Image

    झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भूपेंद्र मरावी

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर के तिलक पुस्तकालय स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान को ले बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह ने की।

    इसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे।

    इसमें संगठन सृजन अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को कई निर्देश तथा लक्ष्य निर्धारित किए गए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी ने कहा कि पहले हमें संगठन को सृजन करना है।

    उसके बाद उसे मजबूत करना है और वर्ष 2029 के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा।

    कांग्रेस में अब हवा में बातें करने वालों की कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि बूथ से सारे कार्यकर्ताओं का माप तौल होगा। अपने-अपने बूथ में सर्वाधिक मत लाने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी।

    प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि बूथ में जिनका व्यक्तिगत रूप से 10 वोट नहीं है, वे बड़ी-बड़ी बातें दिल्ली जाकर बोलते हैं। यहीं सच्चाई है। कोई जमीन पर मेहनत ही नहीं करना चाहता।

    कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, उन्हें उनका फल नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं चलेगा। जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं के कंधे पर कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सामने निकाय चुनाव है।

    इस चुनाव के लिए कार्यकर्ता कमर कस लें। इस चुनाव में जितने हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे उतना लाभ कांग्रेस को आने वाले दिनों में दिखेगा तथा संगठन मजबूत होगा।

    इससे पूर्व जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह एवं सभी संबंधित नेताओं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वप्रथम आतिथ्य परंपरा के अनुसार उनका अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ एवं माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। तदुपरांत विस्तृत रुप से अब तक किये गये कार्यों पर चर्चा हुई।

    बैठक में मुख्य रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, रामाश्रय प्रसाद, नट्टू झा, विजय खां, सामंता कुमार, के.के,शुक्ला, विजय यादव, अशोक चौधरी, रजनीश सिंह, राकेश साहू, रंजीत सिंह, अतुल गुप्ता, राजेश कुमार झा ,खगेन महतो, संजय सिंह आजाद, अंसार खान, सचिन कुमार सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे।