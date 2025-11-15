झारखंड स्थापना दिवस की भयानक सुबह: HATIYA DAM में डूबी कार ने तीन परिवारों का घर उजाड़ दिया, एक लापता, परिवारों में मातम

घटना की जानकारी जैसे ही मिली, पूरे पुलिस महकमे, न्यायालय कर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता लगातार एक-दूसरे से घटना की जानकारी जुटाते रहे।

पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के अंगरक्षक और चालक एक कार में रांची के धुर्वा डैम में डूब गए।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रांची में हुई भयानक घटना ने जमशेदपुर को झकझोर कर रख दिया। 15 नवंबर, झारखंड स्थापना दिवस की सुबह, जब पूरे राज्य में उत्सव और न्यायालय में अवकाश था, उसी समय एक दुखद हादसे ने तीन परिवारों का जीवन तहस-नहस कर दिया।

हादसे की स्थिति की नहीं मिली जानकारी

जानकारी के अनुसार, न्यायाधीशों को झारखंड न्यायिक अकादमी में छोड़ने के बाद अंगरक्षक और चालकों को कार लेकर अकादमी से निकलना था। इसके बाद कैसे कार अनियंत्रित होकर धुर्वा डैम में गिर गई, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है।

घटना स्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों से स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

डैम में गोताखोरों की मदद से कार को बरामद किया गया। तीन शवों की पहचान कर ली गई है। जबकि एक का अब तक पता नहीं चला है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

गोताखोर ने डैम से तीन शव बरामद किए। चौथे व्यक्ति की तलाश जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कार की तकनीकी जांच के माध्यम से दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में लगी है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को स्वजनों के सुपुर्द किया गया।