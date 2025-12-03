जमशेदपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, अवैध शराब कारोबार से जुड़े आरोपियों पर रंजिश का आरोप

Language
    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के देवनगर में मंगलवार की मध्यरात्रि एक युवक शेखर शांडिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    मृतक की बहन सरस्वती दास ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रात में घर लौटते समय उसने सड़क किनारे अपने भाई को खून से लथपथ गिरा पाया। उसके शरीर में कई गोलियों के निशान थे। 

    परिजनों और पड़ोसियों की मदद से शेखर को तत्काल एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    सरस्वती दास ने आरोप लगाया है कि उसके भाई की हत्या की साजिश राहुल सिंह और डब्लू नामक व्यक्ति ने रची। उनका कहना है कि आरोपी राहुल सिंह अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है तथा शेखर का दोनों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी आपसी रंजिश के कारण हत्या करवाई गई है।

    उधर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। 

    थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया है कि घटनास्थल से मिले सबूतों तथा गवाहों के बयान के आधार पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले को हत्या की साजिश मानते हुए गंभीरता से जांच कर रही है।