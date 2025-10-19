जमशेदपुर में 1 लाख रुपये के ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, 30 पुड़िया बरामद
जमशेदपुर पुलिस ने एक युवक को 1 लाख रुपये के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा। उसके पास से 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि ब्राउन शुगर के स्रोत और वितरण नेटवर्क का पता लगाया जा सके। मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, पोटका(जमशेदपुर)। कोवाली थाना क्षेत्र के ओड़िशा रोड स्थित नागा पुलिया के समीप ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना दोपहर के 12 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया गया।
मामले पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मुसाबनी के नेतृत्व में टीम गठित कर ओड़िशा रोड के नागा पुलिया के पास छापामारी की गई इसमें एक युवक पुलिस बल को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस छापामारी दल में शामिल टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया।
30 पीस ब्राउन शुगर का पुड़िया पाया गया
नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम मोहसिन नदीम बताया जो हल्दी पोखर पश्चिम का रहने वाला है। जब तलाशी ली गई तो इसके जींस के पैकेट से 30 पीस ब्राउन शुगर का पुड़िया पाया गया जिसके बाद इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में मोहसिन नदीम ने बताया कि जमशेदपुर से लाकर वह ग्रामीण क्षेत्र में इधर-उधर ब्राउन शुगर की सप्लाई कर मोटी रकम कमाता है साथ ही
उन्होंने बताया कि हमारे साथ सात - आठ साथी भी संलिप्त हैं। आरोपित ने बताया कि लगातार जमशेदपुर से ब्राउन शुगर लाकर इधर-उधर बेचने का कार्य करता है। ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार करने के खिलाफ लेकर मोहम्मद मोहसिन नदीम के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बाजार मूल्य एक लाख रुपये
साथ ही उनके सात आठ साथियों के खिलाफ थाना में कांड दर्ज करते हुए हैं जांच की जा रही है। मोहसिन नदीम के पास 30 पुड़िया ब्राउन शुगर पाया गया। जिसका वजन 5.7 ग्राम अनुमानित मूल्य एक लाख रुपये बताया जा रहा है।
वहीं छापामारी दल में पुलिस उपाधीक्षक मुसाबानी, पुलिस अवर निरीक्षक धनंजय कुमार पासवान,पुलिस अवर निरीक्षक सिदो मुर्मू एवं थाना के रिजर्व गार्ड उपस्थित रहे।
