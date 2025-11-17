Jamshedpur women's univ के तृतीय दीक्षांत समारोह में 25 छात्राओं को Gold medal, 17 रैंक होल्डर्स को मिलेगा विशेष सम्मान

परीक्षा नियंत्रक डॉ. रमा सुब्रमण्यम ने बताया कि इस वर्ष 1,068 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें से 713 छात्राओं ने समारोह में भाग लेने के लिए पंजीकरण करा लिया है।

राज्यपाल का एक्सएलआरआई में आगमन दोपहर 12:45 बजे निर्धारित है। सभी अत‍िथियों से 12 बजे तक और डिग्री लेने वाली छात्राओं से सुबह 10 बजे तक आडिटोरियम में पहुंचने का आग्रह किया गया है।

सोमवार को सिदगोड़ा परिसर में कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता ने समारोह से जुड़ी विस्तृत तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार के दीक्षांत का केंद्र बिंदु छात्राओं की मेधा, अनुशासन और शैक्षणिक उत्कृष्टता होगी। समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इसके अलावा 17 रैंक होल्डर्स को विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा। मसलन कुल 42 मेधावी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य पर यह दीक्षांत समारोह सुनहरी मोहर लगाएगा।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के टाटानगर में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह इस वर्ष छात्राओं के लिए अविस्मरणीय अवसर बनने जा रहा है। 19 दिसंबर को एक्सएलआरआई आडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस समारोह में 25 छात्राएं स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगी।

समारोह की खास बात है सम्मानित किए जाने वाले पदकों की अनूठी बनावट। प्रत्येक स्वर्ण पदक 40 ग्राम शुद्ध चांदी पर सोने की कोटिंग से तैयार किया गया है।

दीक्षांत की शालीनता और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने छात्राओं के लिए विशिष्ट ड्रेस कोड भी निर्धारित किया है। छात्राएं सफेद सलवार-सूट के साथ लाल दुपट्टा, या लाल बार्डर युुक्‍त सफेद/क्रीम साड़ी अनिवार्य रहेगा।



कोल्‍हान विवि : 26 को सजेगा दीक्षांत का मंच

कोल्हान विश्वविद्यालय का छठा दीक्षा समारोह अब 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 25 नवंबर को निर्धारित था।समारोह की व्यापक तैयारियों को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय सभागार में उप-समितियों की समीक्षा बैठक हुुई।

इसकी अध्यक्षता डीएसडब्ल्यू डॉ. संजय कुमार ने की। यह बैठक कुलपति प्रो. अंजिला गुप्ता के निर्देश पर बुलाई गई थी। कुलपति ने सभी समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि दीक्षांत समारोह से संबंधित सभी कार्य 18 नवंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं।



बैठक में परीक्षा नियंत्रक डॉ. रिंकी दोराई और ओएसडी डॉ. प्रभात सिंह ने बताया कि सत्र 2022-23 के 30,000 प्रमाणपत्र तथा सत्र 2023-24 के लगभग 31,000 प्रमाणपत्र पर ऑटोनिर्धारक और कुलपति के हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।



उनके अनुसार, यह कार्य 20 नवंबर तक पूरी तरह समाप्त कर लिया जाएगा। इसी तिथि तक पदकों और अन्य सम्मान सामग्रियों की तैयारी भी पूरी कर ली जाएगी।



रिप्लेसमेंट समिति ने भरोसा दिया कि 18 नवंबर तक अपने सभी दायित्वों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। मंच व्यवस्था, सीट अरेंजमेंट, प्रमाणपत्र वितरण, अनाउंसमेंट समिति समेत सभी उप-समितियों ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।



दीक्षांत सभागार के सौंदर्यीकरण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। निर्धारित तिथि तक सभी निर्माण व साज-सज्जा कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।सौवेनियर समिति की समीक्षा के दौरान डीएसडब्ल्यू डॉ. संजय कुमार और डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि समिति ने 18 नवंबर तक डमी प्रति तैयार करने का आश्वासन दिया।



