Jamshedpur News: हत्या की नीयत से महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला, महिला की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के ग्वाला पट्टी में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया।

हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि उसके पति और बेटे को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल महिला सीमा कुमारी, परसुडीह थाना क्षेत्र ग्वाला पट्टी, की रहने वाली है।पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि रानी देवी, उसके पुत्र विक्की कुमार और पुत्री पूजा ने एक राय होकर उसके घर में घुसकर हमला किया।

सीमा के अनुसार, आरोपितों ने पहले उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया, फिर विक्की कुमार ने दबिया और रॉड से वार कर उसके सिर को फोड़ दिया।

इसी दौरान उसके पति और पुत्र प्रतीक कुमार को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के दौरान आरोपितों ने सीमा कुमारी के गले से दो भर का सोने की चेन और कान से एक भर का झुमका भी छीन लिया।