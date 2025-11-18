Jamshedpur में तापमान में गिरावट, पांच दिनों तक सुबह में छाया रहेगा कोहरा

जासं, जमशेदपुर । झारखंड के जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में ठंड तेजी से बढ रही है। न्‍यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। इस कारण पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है।

उत्तरी और पूर्वी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। जिससे सुबह और शाम को सिहरन महसूस हो रही है। अगले पांच दिनों तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा।

मंगलवार को जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्‍य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक पूर्वी सिंहभूम जिले में मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ रहेगा। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह में कोहरा छा सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार, जमशेदपुर में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक, 19 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, 20 नवंबर को 15 डिग्री और 21 नवंबर को 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।