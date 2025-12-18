Language
    जमशेदपुर में चार UPHC होंगे अपग्रेड, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा विस्तार, शहरी क्षेत्रों में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं

    By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    जमशेदपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (UPHC) का विस्तार करने का निर् ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में जिला स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के तहत जिले के चार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (UPHC) का विस्तार किया जाएगा।
     
    इसके लिए उपयुक्त भवनों को किराये पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए सूचना जारी की है। 
     
    फिलहाल कई शहरी इलाकों में यूपीएचसी सिर्फ एक कमरे में संचालित हो रहे हैं, जिससे मरीजों को सीमित सुविधाएं ही मिल पा रही हैं। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से यूपीएचसी के विस्तार की योजना बनाई गई है। 
     

    इन क्षेत्रों में होंगे यूपीएचसी 

    सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित या विस्तारित किए जाएंगे, उनमें सिदगोड़ा और बागुनहातु (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र), आजाद नगर रोड नंबर-17 (चेपा पुल के समीप, मानगो नगर निगम क्षेत्र) और जाकिर नगर (मानगो नगर निगम क्षेत्र) शामिल हैं। इन इलाकों में घनी आबादी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है।

    भवन के लिए तय की गई शर्तें 

    यूपीएचसी संचालन के लिए प्रस्तावित भवन का क्षेत्रफल 1500 से 2000 वर्ग फीट होना अनिवार्य है। भवन में कम से कम दो चारपहिया और दस दुपहिया वाहनों की पार्किंग सुविधा होनी चाहिए। 
     
    इसके अलावा आपात स्थिति में एंबुलेंस और अन्य वाहनों के सुचारु आवागमन के लिए समुचित पहुंच पथ होना भी आवश्यक है। यूपीएचसी के विस्तार के बाद यहां ओपीडी सेवाएं, पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर और शुगर जांच, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग सहित अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 
     

    26 दिसंबर तक जमा होंगे प्रस्ताव  

    इससे शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए दूर के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। 
    इच्छुक भवन स्वामी अपने प्रस्ताव आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, होल्डिंग टैक्स और जल उपभोक्ता शुल्क की अद्यतन रसीद, भवन का नक्शा और कुल क्षेत्रफल के विवरण के साथ बंद लिफाफे में सिविल सर्जन कार्यालय, खासमहल, जमशेदपुर में जमा कर सकते हैं। 
     

    किराया और चयन प्रक्रिया  

    प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। तकनीकी बिड 27 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे खोली जाएगी। भवन का मासिक किराया प्रति वर्ग फीट के आधार पर तय किया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 18 हजार रुपये प्रतिमाह (बिजली और पानी सहित) रखी गई है। 
     
    यह सूचना असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम की ओर से जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से शहरी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।