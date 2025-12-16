Language
    जमशेदपुर में दो अलग-अलग हादसों ने छीन ली दो जिंदगियां, मेरीन ड्राइव पर ट्रेलर चालक की मौत, आदित्यपुर में सफाईकर्मी के निधन पर विरोध

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    मंगलवार को हादसे के बाद राहत कार्य चलाते बचाव कर्मी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में सोमवार और मंगलवार को हुए दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की जान चली गई। एक ओर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के मेरीन ड्राइव गोलचक्कर के पास तड़के सड़क हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर में ड्यूटी के दौरान सफाईकर्मी की तबीयत बिगड़ने से मौत के बाद नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

    बिष्टुपुर थाना अंतर्गत मेरीन ड्राइव गोलचक्कर के पास सोमवार तड़के करीब तीन बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर रुंगटा माइंस से लोहे की पाइप लोड कर बिहार के जपला (डाल्टेनगंज) जा रहा था। 
     
    मोड़ पर ट्रेलर के संतुलन बिगड़ने से उस पर लदी भारी लोहे की पाइप केबिन पर गिर गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पाइप को बांधने वाली चैन अचानक टूट गई थी। 
     
    मृतक की पहचान सुमन कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के भागलपुर जिले का निवासी था। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    हादसे के बाद कुछ समय तक मेरीन ड्राइव पर यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गोलचक्कर पहले से ही दुर्घटनाओं के लिए बदनाम है। 
     
    कुछ दिन पहले इसी स्थान पर गैस टैंकर भी पलट चुका है। लोगों ने प्रशासन से गोलचक्कर के डिजाइन में सुधार की मांग की है।

    उधर, आदित्यपुर नगर निगम के सफाईकर्मी राजेश हेंब्रम की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से सोमवार शाम करीब चार बजे मौत हो गई। वे कुलुपटांगा के निवासी थे और सेनेटरी व नाली सफाई का कार्य करते थे। 
     
    मंगलवार को आक्रोशित कर्मचारियों ने पार्थिव शरीर के साथ नगर निगम कार्यालय का घेराव कर मुआवजे और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। बातचीत के बाद नगर निगम प्रशासन और क्यूब प्रबंधन की ओर से मृतक के परिजनों को कुल एक लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी। 
