झारखंड की आदिवासी युवती आंध्र प्रदेश में एक माह से बंधक, घर लौटने के लिए नहीं दे पा रही पांच हजार रुपए
आंध्र प्रदेश में एक आदिवासी युवती एक महीने से बंधक है। गरीब होने के कारण, उसके पास घर लौटने के लिए 5000 रुपये भी नहीं हैं। वह किसी तरह मदद मांग रही है ताकि वह घर वापस आ सके और इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सके।
संवाद सूत्र, पोटका। जमशेदपुर के सहेलियों के साथ 2023 को बड़े अरमान और जीवन में कुछ करने का संकल्प लेकर दुली मुर्मू आंध्र प्रदेश के अवन्ति फोर्जिन फूड कंपनी कार्य करने के लिए गई इस दौरान जबरदस्ती में कार्य कराया जा रहा था।
दुली की सहेलियां मौका देखकर कार्य स्थल से फरार हो गई एवं घर वापस लौट गई मगर दुली मुर्मू नहीं लौट पाई वही कार्य करवा रहे कंपनी द्वारा दुली मुर्मू के मोबाइल एवं सारे दस्तावेज रख लिए एवं दुली को बंधक बना लिया गया।
साथ ही दुली को अन्य सहेलियों के बिल भरने की बात कह कर उन्हें बंधक बना लिया वही इस दौरान दूसरे के मोबाइल से दुली ने आंध्र प्रदेश से फेसबुक में संपर्क की एवं अपनी दुखड़ा सुनाई जिसके बाद बोसेन मुर्मू ने उन्हें ₹2800 रूपये ऑनलाइन के माध्यम से भेजे, ताकि दुली बंधक मुक्त हो सके मगर ऐसा नहीं हुआ।
कंपनी द्वारा और पांच हजार रूपये की मांग को लेकर दुली को बंधक बनाकर रख लिया गया है। अब इस बीच पिछले महीना काली पूजा के दौरान दुली ने अपने माता सावरी मुर्मू को फोन कर कही कि मां मुझे बंधक बना लिया गया है मैं लौटना चाहती हूं।
वहीं मां का रो-रो कर बुरा हाल है वह एक ही शब्द कर रही है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूं। वहीं दुली हल्दीपोखर पंचायत के नवदीप नगर के रहने वाली है। जो आंध्र प्रदेश में कार्य करने के लिए गई हुई थी जहां 5 हजार के लिए बंधक बना कर रखा गया है। अब अपनी रिहाई को लेकर यहां वहां फरियाद कर रही है।
वहीं दूसरी ओर मुखिया देवी भूमिज इस पीड़ित परिवार से मिलकर हाल-चाल जाना एवं पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए मुखिया संघ के अध्यक्ष कानू मुर्मू से संपर्क कर आंध्र प्रदेश की कंपनी से संपर्क साधा जा रहा है।
वहीं बोसेन मुर्मू द्वारा जब आधार कार्ड जांच के लिए है हल्दी पोखर भेजा गया तब पता चला की दुली को आंध्र प्रदेश में बंधक बना लिया गया है वही बोसेन मुर्मू ने कहा कि दुली को हर संभव मदद कर बंधक मुक्त कराया जाएगा हम सब प्रयास कर रहे हैं।
