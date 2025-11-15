JAMSHEDPUR का आदिवासी महोत्सव: ताल, नृत्य और प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान शनिवार शाम भव्य महोत्सव का केंद्र बन गया, जब टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित 12वें जनजातीय सम्मेलन संवाद का शानदार आगाज हुआ। रंग-बिरंगी लाइटों और 301 नगाड़ों-वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच आदिवासी समाज के विभिन्न समुदायों के कलाकारों ने पांच दिवसीय महोत्सव की शुरूआत की।

इस दौरान मुंडा, संथाल, मानकी मुंडा और अन्य आदिवासी कलाकारों ने नगाड़ा, मांदर, रबका, चुड़चुड़ी, भेड सहित पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने मुंडा जनजाति के बोंगा ताल से पूर्वजों का आशीर्वाद लिया, पराक्रम ताल से युवाओं में उत्साह भरा।

संथाल समुदाय का होरो ताल, शिकार से वापसी पर थकान मिटाने वाला लांगड़े ताल और गौंड आदिवासी समुदाय का हरकान ताल दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर मुंडा जनजाति के पाहन निरायन हेरेंज, कुडूक लिपि के अविष्कारक डा. नारायण उरांव, पीर मानकी मुंडा गणेश पाट पिंगुआ, पद्मश्री चामी मुर्मू, तोरेप परगना, जुगसलाई के परगना दशमत हांसदा, संथाल जनजाति और देश परगना थाड दिशुम सहित अन्य प्रतिनिधियों ने पारंपरिक जावा का अनावरण किया।

इससे पूर्व बाइजु मुर्मू और टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।



26 राज्यों से आए 2500 कलाकार

जनजातीय सम्मेलन संवाद में देशभर के 26 राज्यों से 153 जनजातीय समुदायों के 2500 कलाकार जमशेदपुर पहुंचे हैं। ये कलाकार नृत्य-संगीत प्रस्तुतियों के साथ-साथ अपने हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी भी लगाएंगे। दर्शक इन कलाकारों की विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद पांच दिनों तक ले सकेंगे।



