टाटा-कांड्रा मार्ग पर रफ्तार का कहर: ट्रेलर हादसे में युवक की मौत, दूसरा गंभीर

संवाद सहयोगी, गम्हरिया। टाटा-कांड्रा मुख्य मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आईडीटीआर के समीप बुधवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए वाहनों का परिचालन ठप कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक ट्रेलर तेज रफ्तार में कांड्रा की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसने आगे चल रही एक स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। चालक के भागने के बाद अनियंत्रित ट्रेलर सड़क पार कर दूसरी दिशा से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल से टकरा गया।

बुलेट पर सवार दो युवकों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।