Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jamshedpur News: कदमा में 25 लाख की डकैती कांड का खुलासा, तीन और अपराधी गिरफ्तार

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    जमशेदपुर पुलिस ने कदमा में हुए 25 लाख की डकैती कांड में तीन और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर डकैती में इस्तेमाल हुई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस मामले में अब तक कुल आठ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने पहले पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया था और उनसे हथियार व अन्य सामान बरामद किए थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    कदमा में 25 लाख की डकैती कांड का खुलासा, तीन और अपराधी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र में हुई 25 लाख रुपये की डकैती कांड का एक और पर्दाफाश करते हुए तीन और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना के बाद फरार होने में इस्तेमाल की गई एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपियों में परसुडीह लोको कॉलोनी मछुआ बस्ती निवासी गुड्डू प्याजी, बागबेड़ा सोमाय झोपड़ी निवासी विजय सवैया, और धालभूमगढ़ निवासी शंकर कालिंदी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद इस डकैती कांड में अब तक कुल आठ अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं।

    WhatsApp Image 2025-10-30 at 2.47.56 PM

    इससे पहले पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक देसी पिस्तौल, दो कारतूस, एक ब्रेसलेट, एक टाइटन घड़ी, बिना नंबर की स्कूटी और एक ऑटो रिक्शा बरामद किया था।

    9 अक्टूबर की शाम करीब साढ़े सात बजे, कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर रोड नंबर दो स्थित नर्सिंग होम संचालक दीपराज दास के घर हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोला था। अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर करीब 25 लाख रुपये मूल्य के गहने और कीमती सामान लूट लिए थे।

    लूटे गए सामान में लगभग 13 लाख रुपये मूल्य की चार सोने की चेन और दो ब्रेसलेट, दो लाख रुपये की सात अंगूठियां, आठ लाख रुपये की दो सोने की हार, तथा दो लाख रुपये मूल्य के पूजा घर की मूर्तियों पर चढ़ाए गए आभूषण शामिल थे।

    अब तक पुलिस को लूटे गए सामान में से केवल एक ब्रेसलेट और एक घड़ी की बरामदगी हुई है। बाकी आभूषणों की तलाश जारी है।

    पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के आधार पर डकैती में प्रयुक्त वाहनों की पहचान हो गई है, जिनमें एक ऑटो, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्कूटी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार डकैती की घटना में अंजाम देने वाले अपराधी संगठित गिरोह से जुड़े हैं।