Jamshedpur crime : गोविंदपुर में तीन शातिर अपराधी गिरफ्त में, पिस्तौल-कारतूस और लाखों का सोना व चांदी बरामद

जासं, जमशेदपुर। गोविंदपुर थाना पुलिस ने काली मंदिर पहाड़ी के जंगल क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान तीन शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपितों के पास से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए।

बाद में पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर चोरी के करीब 2.50 लाख रुपये मूल्य के सोने के टुकड़े, 50 हजार रुपये मूल्य के चांदी के आभूषण, तीन हजार रुपये नकद और छह मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

गिरफ्तार अपराधियों में जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड स्थित पंछी मोहल्ला निवासी अजर इमाम उर्फ पाकेटमार और मानगो आजादनगर गरीब नवाज कॉलोनी निवासी असदउल्लाह उर्फ असद उर्फ समीर खान शामिल हैं। दोनों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, बरामद सोने के टुकड़ों का वजन 13.95 ग्राम और सोने के आभूषणों का वजन 8.460 ग्राम है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी से मानगो, बिष्टुपुर और सोनारी में हुई एक-एक चोरी तथा गोविंदपुर में हुई दो चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है।

एसपी के अनुसार अजर इमाम के खिलाफ बिष्टुपुर में पांच, जबकि मानगो, गोलमुरी, आदित्यपुर और कदमा थाना क्षेत्रों में एक-एक मामला पहले से दर्ज है। पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध अवैध हथियार रखने और अपराध की योजना बनाने के आरोप में गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है।







