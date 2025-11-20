खाली घरों को निशाना बनाते थे शातिर चोर, 70 हजार के गहने के साथ दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिरसानगर थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। थाना क्षेत्र के जोन नंबर तीन में रहने वाले अशोक कुमार मौर्य के घर से हुए चोरी कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर चोर विकास दास और रोहित गोराई को धर दबोचा।

दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी गए आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। 70 हजार रुपये के आभूषण उड़ाए थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि 17 नवंबर को पीड़ित अशोक कुमार मौर्य ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके घर में घुसकर चोरों ने 70 हजार रुपये मूल्य के आभूषण और 50 हजार रुपये नकद उड़ा लिए हैं। घटना के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस टीम ने तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर कड़ी मेहनत करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों पेशेवर चोर हैं और पूर्व में भी कई चोरी की घटनाओं में जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपितों के पास से चोरी के करीब 1500 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं।