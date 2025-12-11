Language
    हरहरगुट्टू में बंद घर का ताला तोड़कर 15 लाख के जेवरात ले भागे चोर, CCTV में कैद हुए तीन चोर

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित हरहरगुट्टू में चोरों ने एक बंद घर से 15 लाख के जेवरात और 10 हजार नकद चुरा लिए। हृदय नाथ सिंह के घर में हुई इस घ ...और पढ़ें

    झारखंड के जमशेदपुर में इसी बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना।

    जासं, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर स्थित परसुडीह थाना क्षेत्र के हरहरगुट्टू आशा कुंज में चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। हृदय नाथ सिंह के घर में चोरी की घटना हुुई, जो 29 नवंबर से अपने गृह जिले कटिहार (बिहार) गए थे। 
     
    चोर घर से करीब 15 लाख रुपये के जेवरात और 10 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। घर की चाबी उन्होंने अपने रिश्तेदार राजीव कुमार सिंह उर्फ मुन्ना को दी थी, जो रोजाना पौधों और एक्वेरियम की देखभाल के लिए घर आते थे। 
     
    गुरुवार सुबह पड़ोसी राकेश सिंह ने राजीव को फोन कर बताया कि मुख्य गेट का ताला मुड़ा हुआ दिख रहा है, जिससे चोरी की आशंका पैदा हुई। राजीव जब चाबी से घर खोलकर अंदर पहुंचे तो पूरा घर अस्त-व्यस्त था। 
     
    घर के सभी ताले गायब थे, अलमारियों, इनबिल्ट लॉकर और बॉक्स-बेड को तोड़ दिया गया था। चोरों ने CCTV कैमरे की तारें काट दी थीं, जिससे रिकॉर्डिंग बाधित हो गई। 
     
    चोरी की सूचना मिलते ही राजीव ने पुलिस को खबर की। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आसपास के लोगों से पूछताछ की। 
     
    आशंका जताई जा रही है कि मकान की पहले से रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाला तो इसमें तीन संदिग्ध दिखे, जिन्होंने अपने चेहरे टोपी और रूमाल से ढंक रखे थे। 
     
    फुटेज के अनुसार वारदात रात 1 बजकर 40 मिनट पर की गई। पुलिस वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं।
