जमशेदपुर में चोरों का आतंक; खिड़की तोड़कर चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने, जांच में जुटी पुलिस

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। परसुडीह थाना क्षेत्र के मखदमपुर रोड नंबर दो लाइन में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के मालिक मोहम्मद हलीम खान उर्फ राजू ने बताया कि चोरों ने खिड़की की जाली तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और अलमारी व बक्सों को तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषणों के साथ लगभग 20 हजार नकद पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब डेढ़ से दो लाख रूपये आंकी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हलीम के बेटे तौसिफ ने बताया कि चोरी गए जेवरात और नकदी उनकी दादी समेत परिवार के अन्य सदस्यों की वर्षों की जमा पूंजी थी। शुक्रवार तड़के जब मोहम्मद हलीम की नींद खुली तो उन्होंने घर के बाहर टूटी हुई पेटी और बिखरा सामान देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और पुलिस को घटना की सूचना दी।