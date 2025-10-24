जमशेदपुर में चोरों का आतंक; खिड़की तोड़कर चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने, जांच में जुटी पुलिस
जमशेदपुर में चोरों ने एक घर की खिड़की तोड़कर लाखों रुपये के गहने चुरा लिए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। परसुडीह थाना क्षेत्र के मखदमपुर रोड नंबर दो लाइन में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
घर के मालिक मोहम्मद हलीम खान उर्फ राजू ने बताया कि चोरों ने खिड़की की जाली तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और अलमारी व बक्सों को तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषणों के साथ लगभग 20 हजार नकद पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब डेढ़ से दो लाख रूपये आंकी जा रही है।
हलीम के बेटे तौसिफ ने बताया कि चोरी गए जेवरात और नकदी उनकी दादी समेत परिवार के अन्य सदस्यों की वर्षों की जमा पूंजी थी। शुक्रवार तड़के जब मोहम्मद हलीम की नींद खुली तो उन्होंने घर के बाहर टूटी हुई पेटी और बिखरा सामान देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और पुलिस को घटना की सूचना दी।
घटना से स्थानीय लोग भयभीत और आक्रोशित हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से रात की गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। गौरतलब है कि परसुडीह में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है।
इधर,,सूचना पाकर परसुडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।