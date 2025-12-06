Jamshedpur News: जुगसलाई के बैकुंठ अपार्टमेंट में चोरों ने बोला धावा, 20 लाख के जेवरात चोरी हुए रफूचक्कर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई थाना क्षेत्र के डिकोस्टा रोड स्थित मैडोना कॉम्प्लेक्स के बैकुंठ अपार्टमेंट में शुक्रवार रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण गोयल के बंद फ्लैट का ताला काटकर चोर लगभग 18 से 20 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है।

प्रवीण गोयल और उनके परिजन रोज की तरह सुबह अपने प्रथम तल्ले वाले दूसरे फ्लैट में चले गए थे। रात में जब वे तीसरी मंज़िल वाले फ्लैट में सोने पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार का ताला गायब है और बाहर केवल चिटकनी लगी है।