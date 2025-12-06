Language
    Jamshedpur News: जुगसलाई के बैकुंठ अपार्टमेंट में चोरों ने बोला धावा, 20 लाख के जेवरात चोरी हुए रफूचक्कर

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:03 AM (IST)

    जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित बैकुंठ अपार्टमेंट में चोरों ने 20 लाख रुपये के जेवरात चुरा लिए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। चोर ...और पढ़ें

    जमशेदपुर में 20 लाख के गहने चुराकर भागे चोर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई थाना क्षेत्र के डिकोस्टा रोड स्थित मैडोना कॉम्प्लेक्स के बैकुंठ अपार्टमेंट में शुक्रवार रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण गोयल के बंद फ्लैट का ताला काटकर चोर लगभग 18 से 20 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है।

    प्रवीण गोयल और उनके परिजन रोज की तरह सुबह अपने प्रथम तल्ले वाले दूसरे फ्लैट में चले गए थे। रात में जब वे तीसरी मंज़िल वाले फ्लैट में सोने पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार का ताला गायब है और बाहर केवल चिटकनी लगी है।

    अंदर प्रवेश करने पर कमरे में सामान बिखरा पाया गया तथा लॉक कटर से काटा गया ताला फर्श पर पड़ा था। जांच करने पर अलमारी के कबाड़ से कीमती आभूषण गायब मिले।

    प्रवीण गोयल का कहना है कि चोरों ने पूरी योजना के साथ दिन में ही सुनसान समय का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया है। घटना की सूचना उन्होंने तत्काल जुगसलाई पुलिस को दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस अपार्टमेंट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। साथ ही अन्य फ्लैटवासियों से पूछताछ भी की जा रही है।