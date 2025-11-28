Language
    Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन पर 17 किलो गांजा पकड़ाया, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:14 PM (IST)

    जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक तस्कर को 17 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये से अधिक है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, आरपीएफ ने स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई और तलाशी के दौरान संदिग्ध को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    टाटानगर रेलवे स्टेशन से 17 किलोग्राम गांजे से तस्कर गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 17 किलोग्राम गांजे से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम उदय कुमार उर्फ मंटू (24 वर्ष) है जो पलामू के हरिहरगंज का रहने वाला है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांजा तस्कर ओडि के जरपाडा स्टेशन से माल लेकर आ रहा था। संबलेश्वरी एक्सप्रेस से वह शुक्रवार सुबह चार बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उतरा और यहां से बस से उसे डाल्टेनगंज जाने वाला था।

    लेकिन चक्रधरपुर मंडल के आरपीएफ उड़नदस्ता व टाटानगर रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान चलाते उसे धर दबोचा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद तस्कर सीढ़ियों से होते हुए मुख्य निकास द्वार की ओर आगे बढ़ रहा था।

    उसके पास दो बड़े बैग थे जिसमें एक-एक किलोग्राम के 17 गांजे के पैकेटों को प्लास्टिक से लपेट कर रखा गया था। आरपीएफ व टाटानगर रेल पुलिस ने उसे टिकट काउंटर के सामने धर दबोचा।

    पकड़े गए माल की कीमत लगभग साढ़े आठ लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में घाघीडीह जेल भेज दिया गया है और उसे शनिवार को रेलवे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। यह पूरी कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) रेल जमशेदपुर के नेतृत्व में की गई।

    पहले भी कर चुका है तस्करी

    जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी तस्कर उदय कुमार इसी मार्ग से पहले भी गांजे की तस्करी कर चुका है। इसके लिए वह रात वाली ट्रेन का इस्तेमाल करता था ताकि आसानी से तस्करी कर सके। इससे पहले वह बिहार के औरंगाबाद में शराब तस्करी के मामले में अबकारी विभाग द्वारा जेल जा चुका है।