Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन पर 17 किलो गांजा पकड़ाया, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 17 किलोग्राम गांजे से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम उदय कुमार उर्फ मंटू (24 वर्ष) है जो पलामू के हरिहरगंज का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांजा तस्कर ओडि के जरपाडा स्टेशन से माल लेकर आ रहा था। संबलेश्वरी एक्सप्रेस से वह शुक्रवार सुबह चार बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उतरा और यहां से बस से उसे डाल्टेनगंज जाने वाला था। लेकिन चक्रधरपुर मंडल के आरपीएफ उड़नदस्ता व टाटानगर रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान चलाते उसे धर दबोचा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद तस्कर सीढ़ियों से होते हुए मुख्य निकास द्वार की ओर आगे बढ़ रहा था।

उसके पास दो बड़े बैग थे जिसमें एक-एक किलोग्राम के 17 गांजे के पैकेटों को प्लास्टिक से लपेट कर रखा गया था। आरपीएफ व टाटानगर रेल पुलिस ने उसे टिकट काउंटर के सामने धर दबोचा। पकड़े गए माल की कीमत लगभग साढ़े आठ लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में घाघीडीह जेल भेज दिया गया है और उसे शनिवार को रेलवे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। यह पूरी कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) रेल जमशेदपुर के नेतृत्व में की गई।