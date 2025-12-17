जमशेदपुर के तीन विधानसभा क्षेत्रों में SIR की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू, मतदाताओं से 25 दिसंबर तक मांगे गए विवरण
जमशेदपुर के तीन विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन प्रशासन ने मतदाताओं से 2003 की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालभूम अनुमंडल के जुगसलाई (अनुसूचित जाति), जमशेदपुर पूर्व एवं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन प्रशासन की ओर से इस संबंध में सभी निर्वाचकों से महत्वपूर्ण अपील की गई है, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।
जिला निर्वाचन प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 25 दिसंबर 2025 तक वर्ष 2003 की एसआईआर से संबंधित आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं। प्रशासन का उद्देश्य एक पारदर्शी, शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
