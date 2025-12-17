जमशेदपुर के तीन विधानसभा क्षेत्रों में SIR की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू, मतदाताओं से 25 दिसंबर तक मांगे गए विवरण

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालभूम अनुमंडल के जुगसलाई (अनुसूचित जाति), जमशेदपुर पूर्व एवं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन प्रशासन की ओर से इस संबंध में सभी निर्वाचकों से महत्वपूर्ण अपील की गई है, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

निर्वाचन प्रशासन ने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान निर्वाचक नामावली में अपना नाम वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण सूची (एसआईआर-2003) में अवश्य खोजें और उससे संबंधित विवरण अपने-अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को उपलब्ध कराएं।

इससे मतदाता सूची के सत्यापन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी। मतदाता अपने संबंधित बीएलओ की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर “Book a Call with BLO” विकल्प के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

इसके बाद बीएलओ से दूरभाष पर संपर्क कर वर्ष 2003 की एसआईआर से संबंधित विवरण साझा करना आवश्यक है। यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 की एसआईआर सूची में झारखंड राज्य के भीतर दर्ज था, तो वे https://ceo.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं।

वहीं, जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 में झारखंड राज्य के बाहर दर्ज था, वे https://voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से विवरण खोज सकते हैं।

नाम खोजने या जानकारी साझा करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 अथवा मोबाइल नंबर 7992311534 और 7004922797 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।



जिला निर्वाचन प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 25 दिसंबर 2025 तक वर्ष 2003 की एसआईआर से संबंधित आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं। प्रशासन का उद्देश्य एक पारदर्शी, शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।