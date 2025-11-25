जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी पर बनेगा Signature bridge, फाइलों में फंसा मेगा प्रोजेक्ट अब पटरी पर
जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी पर एक सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, जिससे शहर का पूर्वी भाग एनएच-33 से जुड़ जाएगा। इस परियोजना में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे यातायात की समस्या कम होगी। विधायक पूर्णिमा साहू ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है, जिससे शहर में विकास की नई गति आएगी।
कैसा होगा जमशेदपुर का नया सिग्नेचर ब्रिज
स्वर्णरेखा नदी पर प्रस्तावित पुल जमशेदपुर की नई पहचान बनेगा। योजना के मुताबिक पुल की कुल लंबाई 242 मीटर होगी। इस पर चार लेन की सड़क बनाई जाएगी।
ब्रिज को आधुनिक डिजाइन, विशेष लाइटिंग और सौंदर्यीकरण के साथ सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पुल बनने के बाद पूर्वी जमशेदपुर का सीधा संपर्क एनएच-33 से स्थापित हो जाएगा।
वर्तमान में शहर से बाहर निकलने के लिए मानगो ब्रिज और दोमुहानी ब्रिज पर निर्भरता के कारण भारी जाम लगता है। नया पुल तैयार होने के बाद भारी वाहन और लंबी दूरी के यात्री सीधे भिलाई पहाड़ी NH-33 से रांची और कोलकाता की ओर निकल सकेंगे।
मंगलवार को हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को अब और इंतजार नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह पुल पूर्वी जमशेदपुर के लिए लाइफलाइन साबित होगा।
विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि सिग्नेचर ब्रिज और फोर लेन सड़क बनने से भारी वाहनों का प्रवेश शहर के भीतरी हिस्सों में बंद हो जाएगा। मानगो और एमजीएम के आसपास का ट्रैफिक दबाव काफी कम होगा।
उन्होंने कहा कि पूर्वी जमशेदपुर में व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। शहर के लिए एक नया पर्यटन भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि मैं इस परियोजना की व्यक्तिगत निगरानी कर रही हूं। 10 दिनों में काम शुरू होने के बाद जमशेदपुर विकास की नई रफ्तार पकडेगी।
अधीक्षण अभियंता दीपक सहाय ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण प्रस्ताव अटका हुआ था, लेकिन अब सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी 10 दिनों के भीतर विधिवत काम शुरू कर दिया जाएगा।
योजना एक नजर में
लागत: 39,91,72,857.53 (लगभग 40 करोड़ रुपये)
स्वीकृति: 2024-25 के 11 एसबीडी के तहत।
पुल की लंबाई: 242 मीटर (फोर लेन)
पहुंच पथ (एप्रोच रोड): 3.453 किमी
कुल परियोजना लंबाई: 3.695 किमी
