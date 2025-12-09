सर्द हवाओं से जमशेदपुर जमा, तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरा, बुधवार से स्कूल 9 बजे खुलेंगे

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दस्तक दी है। शहर का तापमान लगातार गिरता जा रहा है और मंगलवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया।

सुबह और देर शाम चल रही ठंडी हवाओं ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। शहर में सुबह टहलने वालों की संख्या noticeably कम हो गई है, जबकि चाय की दुकानों और अलाव के आसपास भीड़ बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में गिरावट का यह दौर फिलहाल जारी रहेगा। अगले एक सप्ताह तक न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

12 दिसंबर तक तापमान में होगा उतार-चढ़ाव

9 दिसंबर को जहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री था, वहीं 10 से 12 दिसंबर के बीच यह 10 डिग्री तक जा सकता है। 13 और 14 दिसंबर को भी यही सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तरी-पश्चिमी हवा के कारण ठंड में और इजाफा होगा। शहर में कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है। बच्चों पर खास ध्यान रखने की जरूरत है।



बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के समय में बदलाव

लगातार गिरते तापमान और बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे के अनुसार, बुधवार से जिले के सभी निजी व सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे।