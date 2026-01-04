जमशेदपुर में शीतलहर का कहर: 5 और 6 जनवरी को सभी स्कूल बंद, बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में लगातार गिरते तापमान और मौसम विभाग द्वारा जारी शीतलहर की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के सभी सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों को 5 और 6 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।



मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह आदेश निर्गत किया है।

यह निर्देश जिले के सभी प्रकार के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है।