जमशेदपुर में शीतलहर का कहर: 5 और 6 जनवरी को सभी स्कूल बंद, बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता
जमशेदपुर में बढ़ती शीतलहर और गिरते तापमान के कारण जिला प्रशासन ने 5 और 6 जनवरी को सभी सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में लगातार गिरते तापमान और मौसम विभाग द्वारा जारी शीतलहर की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के सभी सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों को 5 और 6 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह आदेश निर्गत किया है।
यह निर्देश जिले के सभी प्रकार के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है।
यदि किसी विद्यालय में पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है। परीक्षाओं को रद नहीं किया गया है।
आदेश के अनुसार, 6 जनवरी (मंगलवार) को विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस दिन सभी स्कूल खुले रहेंगे, जहां शिक्षक और अन्य कर्मचारी ई-वीवी प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस पहल को अभिभावकों और शिक्षाविदों ने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सही कदम बताया है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच यह निर्णय बच्चों की सेहत के लिए सही कदम है।
