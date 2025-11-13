कॉपी पर पानी डालने के विवाद ने लिया हिंसक रूप, 8वीं के छात्र की बेल्ट-डंडे से बेरहमी से पिटाई

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के डिमना स्थित डिमना मध्य विद्यालय में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आठवीं कक्षा के छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मिर्जाडीह निवासी रौनक मुंडा (जो संगीता मुंडा का पुत्र है) पर उसी की कक्षा के तीन छात्रों राधेश्याम पात्रो, सोमनाथ मार्डी और मानिक कुमार ने विद्यालय परिसर में बेल्ट, कड़ा और डंडे से बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में रौनक गंभीर रूप से घायल हो गया।

बताया गया कि हमलावरों ने उसके सिर के पीछे बेल्ट के बक्कल और कड़े से वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के वक्त विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य रीता देवी समेत 3-4 शिक्षक मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी न तो पुलिस को सूचना दी और न ही घायल छात्र के परिजनों को खबर की।

घायल रौनक को स्थानीय लोगों की मदद से महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और बाद में सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। रौनक की मां संगीता मुंडा ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों के जरिए इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचीं और पुलिस को इसकी सूचना दी। कॉपी पर पानी डालने के बाद बढ़ा विवाद एमजीएम में भर्ती घायल छात्र रौनक ने बताया कि वे अपनी कक्षा में पाठ्यपुस्तक के आधार पर हिंदी विषय के प्रश्नोत्तर लिख रहे थे। इस दौरान आरोपित छात्रों ने कॉपी के ऊपर पानी फेंक दिया। इसका घायल छात्र ने विरोध किया। विरोध के बाद आरोपित छात्रों ने घटना को अंजाम दिया।

शिक्षकों की नैतिकता मर गई है- युवा जदयू घटना की जानकारी मिलते ही युवा जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत पाठक अपने दल के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि विद्यालय परिसर में ऐसी घटना होना बेहद शर्मनाक है। शिक्षकों की नैतिकता मर गई है, जो बच्चों के सामने हिंसा होते देखते रहे और चुप रहे। न किसी ने पुलिस को खबर की, न परिजनों को।

हेमंत पाठक ने कहा कि विद्यालय में आए दिन झगड़े और मारपीट की घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रबंधन अनुशासन लागू करने में विफल रहा है। उन्होंने घोषणा की कि युवा जदयू गुरुवार को विद्यालय जाकर दोषी छात्रों और शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग करेगा।

घटनास्थल पर पहुंचे कई सामाजिक कार्यकर्ता इस दौरान युवा जदयू के प्रतिनिधिमंडल में पिंटू सिंह (विधायक प्रतिनिधि), संतोष भगत (विधायक प्रतिनिधि), राहुल पाठक, जय प्रकाश शाह, मनोज गोराई और पवन शाह भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है, और इस तरह की लापरवाही पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाती है। कार्रवाई की मांग तेज युवा जदयू ने संबंधित थाना प्रभारी को घटना की पूरी जानकारी दी है और दोषी छात्रों व लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि स्कूल प्रशासन ने समय पर हस्तक्षेप किया होता, तो यह घटना टाली जा सकती थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि डिमना मध्य विद्यालय में हुई यह घटना न केवल विद्यालय अनुशासन की विफलता को उजागर करती है, बल्कि छात्र सुरक्षा और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है।