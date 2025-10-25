Language
    ठगी का नया तरीका; जमशेदपुर में गहने उतरवाकर कराए जा रहे भगवान के दर्शन

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:19 PM (IST)

    जमशेदपुर में एक हैरान करने वाली घटना में, दो महिलाओं को एक साधु के वेश में ठगों ने लगभग पांच लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों से ठग लिया। साधु ने धार्मिक आस्था का फायदा उठाते हुए महिलाओं को दर्शन कराने के बहाने गहने उतरवा लिए और गायब हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    थाने में बिलखतीं महिला।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में ठगी के एक चौंकाने वाले मामले ने लोगों को हैरान कर दिया है। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह धोबी घाट की रहने वाली अनिता देवी और उनकी भतीजी प्रीति शनिवार को जब छठ महापर्व की खरीददारी के लिए साकची बाजार पहुंचीं, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी खुशियां लुट जाएंगी। साधु के वेश में आए दो ठगों ने धार्मिक आस्था का फायदा उठाते हुए करीब पांच लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण ठग लिए।

    हरिद्वार से आया हूं, महिलाओं के लिए नई दवा मिली है:
    घटना शाम लगभग 4:30 बजे साकची के आहार होटल के पास की है। अनिता देवी और प्रीति बाजार में पूजन सामग्री खरीद रही थीं, तभी एक व्यक्ति संत के भेष में उनके पास आया। माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और मुंह पर भक्ति भरा भाव देखकर कोई भी उसे साधु ही समझता। वह बोला, मैं हरिद्वार से आया हूं, यहां पास में नया मेडिकल स्टोर खुला है जहां महिलाओं के लिए खास दवा मिलती है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। बातों-बातों में उसने पानी पीने की इच्छा जताई, और कुछ क्षणों में ही दोनों महिलाएं उससे सहज हो गईं।

    तुम्हारे बेटे पर संकट है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिलेगा:
    साधु ने अचानक कहा, बेटी, तुम्हारे बेटे पर कुछ परेशानी है, लेकिन चिंता मत करो। मैं मंत्र फूंक दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में एक और व्यक्ति आया जो पहले से ही साधु को जानता हुआ प्रतीत हुआ। साधु ने उसे भी आशीर्वाद देने के बहाने कहा कि वह मुठ्ठी में पैसा रखे, आंख बंद करे और 18 कदम चले। वह व्यक्ति वैसा ही करता है, लौटने पर कहता है, मुझे हनुमानजी और लक्ष्मीजी के दर्शन हुए। यह देखकर अनिता और प्रीति का विश्वास गहराता चला गया।

    आस्था बनी ठगी का जाल :
    इसके बाद साधु ने कहा कि अब तुम्हें भी दर्शन मिल सकते हैं, बस अपने हाथ में धातु रखनी होगी। अनिता ने पूछा, धातु क्या? साधु ने सहजता से उत्तर दिया, सोना-चांदी। वही जो तुम पहन रखी हो। बिना किसी शक के अनिता देवी ने अपनी सोने की बाला, चेन, कानबाली, और प्रीति ने अपनी चांदी की चेन उतारकर साधु की मुठ्ठी में रख दी।
    साधु ने मंत्र फूंका और बोला, अब आंख बंद करके 18 कदम चलो, पीछे मुड़कर मत देखना। ईश्वर के दर्शन होंगे। दोनों महिलाएं श्रद्धा में आंखें मूंदे चलीं, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो साधु और उसका साथी दोनों गायब थे।
     
    थाना पहुंचकर फूट-फूटकर रोई पीड़िता :
    दोनों महिलाएं रोती-बिलखती साकची थाना पहुंचीं और पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि ठगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
