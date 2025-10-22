जुनून, जोश और फिटनेस की रेस, 30 को दिल से दौड़ेंगे जमशेदपुुरवासी
जमशेदपुर में 30 तारीख को एक दौड़ आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरवासियों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इस दौड़ में लोग जुनून और जोश के साथ भाग लेंगे, जो स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देगी और नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करेगी।
जासं, जमशेदपुर। शहर के सबसे बड़े दौड़ उत्सव जमशेदपुर हाफ मैराथन के 10वें संस्करण का ऐलान हो गया है। टाटा स्टील की ओर से इसका आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दौड़ के लिए दिल से दौड़ फार जमशेदपुर की थीम रखी गई है, जो फिटनेस और शहर के प्रति गर्व की भावना को दर्शाती है। बुधवार को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में टाटा स्टील के कार्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रामम ने इसकी घोषणा की। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
अपने संबोधन में सुंदर रामम ने कहा, यह मैराथन शहर के जज्बे और फिटनेस के प्रति जुनून का प्रतीक बन गया है। 10वें संस्करण की थीम हमें याद दिलाती है कि यह दौड़ जमशेदपुर के लिए ''दिल से'' और स्वास्थ्य के लिए ''दिल के लिए'' भी है। उन्होंने शहरवासियों से धावक, समर्थक या स्वयंसेवक के रूप में बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की।
5500 से अधिक धावकों की उम्मीद :
पिछले एक दशक में यह आयोजन जमशेदपुर की सबसे बहुप्रतीक्षित खेल परंपराओं में से एक बन गया है। 2024 में, इस मैराथन में 18 राज्यों के 4,821 धावकों ने हिस्सा लिया था, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। इस साल यह आंकड़ा 5,500 के पार जाने की उम्मीद है। 2024 में पहली बार शुरू हुई 21.097 किलोमीटर की हाफ मैराथन में करीब 500 धावक शामिल हुए थे, इस बार इस संख्या में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। सभी श्रेणियों के लिए मैराथन का रूट पहले जैसा ही रहेगा।
पिछले साल उदित और भारती बने थे चैंपियन
2024 में आयोजित नौवें संस्करण में हाफ मैराथन (21 किमी) के पुरुष वर्ग का खिताब उत्तर प्रदेश के उदित पाल ने 1 घंटा 3 मिनट 50 सेकेंड के समय के साथ जीता था, जबकि चंदन भारद्वाज दूसरे स्थान पर रहे थे। महिला वर्ग में हरियाणा की भारती नैन 1 घंटा 14 मिनट 52 सेकेंड के समय के साथ चैंपियन बनीं और मुन्नी देवी उपविजेता रहीं। इच्छुक प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट www.tatasteelruns.com पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
