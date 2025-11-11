जमशेदपुर में दिनदहाड़े लूट: टाटा मोटर्स के ठेकेदार के कार्यालय से बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपये लूटे, बदमाश फरार
जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के एक ठेकेदार के कार्यालय में दिनदहाड़े 10 लाख रुपये की लूट हुई। बंदूक की नोक पर हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिरसानगर थाना अंतर्गत कैनरा बैंक के पास स्थित टाटा कमिंस व टाटा मोटर्स के ठेकेदार एपी सिंह के कार्यालय में सोमवार की दोपहर लगभग दो बजे बंदूक की नोक पर बदमाशों ने 10 लाख रुपये लूटकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों का वेतन देने के लिए ठेकेदार एपी सिंह के कार्यालय में कार्यरत दो कर्मचारी से लुटेरों ने करीब 10 लाख रुपये लूट लिए।
एक मोटर साइकिल पर सवार होकर तीन लुटेरे कार्यालय पहुंचे और हथियार का भय दिखाते हुए कर्मचारी को जान मारने की धमकी देते हुए रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जाता है कि भागने के दौरान बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
घटना की सूचना मिलते ही बिरसानगर थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों को जाते हुए दिखाई दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में जुट गई है।
बिरसानगर थाना प्रभारी ने बताया कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग की गई है, लेकिन जांच पड़ताल करने पर कहीं गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। आसपास के इलाके का पूरा सर्च किया गया, लेकिन कहीं भी गोली का खोखा नहीं मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी से मिले फुटेज से अपराधियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी।
कर्मचारियों से भी की जाएगी पूछताछ
पुलिस ने बताया कि इतनी बड़ी रकम रखने वाले दोनों कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर अपराधियों को कैसे पता चला कि बैग में पैसा रखा हुआ है। पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।