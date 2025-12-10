जमशेदपुर पुलिस ने 14 लाख की चोरी का 24 घंटे में किया खुलासा, 4 शातिर समेत ज्वेलर्स मालिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना की पुलिस ने क्षेत्र के बाराद्वारी में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी आलोक मुखी उर्फ़ सावन मुखी, भालूबासा का निवासी है। गहने खपाने में शामिल आरोपी धीरज कुमार तांती और उसकी बहन ज्योति मुखी को आदित्यपुर से पकड़ा गया।

आरोपियों ने चोरी का सोने का हार गम्हरिया स्थित अनन्या ज्वेलर्स में बेचा था, जहां ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार प्रसाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चोरी का हार 70 हजार रुपये नकद में बेचा गया था।

चोरी का हार बरामद सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के अनुसार, यह चोरी सात दिसंबर को दोपहर लगभग तीन बजे अमित सोलंकी के घर हुई थी, जिसमें चोरों ने 10 लाख रुपये से अधिक के जेवरात चोरी किए। पुलिस ने कुल लगभग 14 लाख रुपये मूल्य के चोरी के गहने और सामान बरामद किए हैं।

पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर ज्वेलर्स की दुकान पर छापेमारी की और चोरी का हार बरामद किया। इसके बाद बाकी चारों आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में सोने-चांदी के आभूषण, स्कूटी, मोबाइल फोन और 70 हजार रुपये नगद शामिल हैं।