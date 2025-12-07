Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमजीएम थाना पुलिस ने 16 लाख की चोरी का किया खुलासा, चार गिरफ्तार; जेवरात व मोबाइल बरामद, जानिए खरीदार तक कैसे पहुंची पुलिस...

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:11 AM (IST)

    जमशेदपुर पुलिस ने 16 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात, औजार और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शनिवार को चोरी का खुलासा करते ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। एमजीएम थाना पुलिस ने पोखारी निवासी महेश गौड़ के घर में 29 नवंबर की मध्यरात्रि को हुई बड़ी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी में शामिल दो आरोपितों और चोरी के जेवर खरीदने वाले दो अन्य लोगों सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। 
     
    उनकी निशानदेही पर करीब 16 लाख रुपये मूल्य के जेवरात, चोरी में इस्तेमाल औजार, बाइक, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में सुंदर कुजूर उर्फ कल्लू (ओलीडीह ओपी क्षेत्र), रोहित गोप (ओलीडीह ओपी क्षेत्र), मनीष राय (बोड़ाम थाना, मिर्जाडीह) और विक्की सिंह (ओलीडीह डिमना बस्ती) शामिल हैं। 
     

    पूछताछ में खुला पूरा चोरी का जाल 

    ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि घटना के उद्भेदन के लिए पटमदा डीएसपी वचनदेव कुजूर और एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पूछताछ में सुंदर कुजूर और रोहित गोप ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। 
     
    दोनों ने बताया कि चोरी के जेवरात उन्होंने आपस में बांट लिए थे। इसके बाद खुलासा हुआ कि सुंदर कुजूर ने अपने हिस्से के सोने की चेन और एक जोड़ी टाप्स मनीष राय को बेचने के लिए दिए, जिसे मनीष ने विक्की सिंह को मात्र 10 हजार रुपये में बेच दिया। 
     

    पुराना आपराधिक इतिहास भी आया सामने  

    सुंदर कुजूर पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। मनीष राय चोरी और छिनतई के मामलों में तीन बार जेल जा चुका है। विक्की सिंह पश्चिम बंगाल के कटिंग थाना क्षेत्र में भी जेल भेजा जा चुका है।
     
    रकम का कुछ हिस्सा मनीष ने खुद रख लिया और बाकी सुंदर कुजूर को दे दिया। पुलिस ने चारों से पूछताछ और निशानदेही पर चोरी के सभी जेवर, मोबाइल फोन, और चोरी की रकम से खरीदा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। 



    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें