Jamshedpur News: नर्सिंग होम संचालक को बंधक बनाकर 25 लाख की डकैती, कैसे दिया वारदात को अंजाम?

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर रोड नंबर दो निवासी नर्सिंग होम के मालिक दीपराज दास के घर में नौ अक्टूबर की देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर दो घंटे तक उन्हें और उनके पिता को बंधक बनाकर लगभग 25 लाख मूल्य की आभूषण की डकैती की घटना को अंजाम दिया था।

गोली मारने की धमकी दी थी। अब तक मामले में पुलिस कुछ नहीं कर पाई है और उसके हाथ खाली है। वही घटना से दीपराज और उसके स्वजन दहशत में है। स्वजनों की माने तो घर में मौजूद तीन श्वानों की मौजूदगी भी अपराधियों को नहीं रोक सकी। पूरी वारदात को अपराधियों ने अत्यंत आत्मविश्वास और सधे तरीके से अंजाम दिया था।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भयवश पीड़ित ने घटना की जानकारी दो दिन बाद, 11 अक्टूबर को पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर में घुसे सात से आठ हथियारबंद अपराधी दीपराज दास ने पुलिस को बताया कि घटना 9 अक्टूबर की शाम लगभग 7:30 बजे से रात 9:30 बजे के बीच की है। उस वक्त वे अपने पिता के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान सात से आठ की संख्या में हथियारों से लैस अपराधी अचानक घर में दाखिल हो गए। उन्होंने दोनों को हथियार दिखाकर बंधक बना लिया और घर में रखे कीमती आभूषण और नकदी की मांग करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

लूटे सोने-चांदी के आभूषण, डीवीआर और कार की चाभी भी ले गए अपराधियों ने घर की तलाशी लेते हुए अलमीरा से चार सोने की चेन, दो ब्रेसलेट, सात सोने की अंगूठी, टाइटन कंपनी की एक घड़ी, दो सोने की हार और पूजा घर में रखी मूर्तियों पर चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद न हो, इसके लिए अपराधी डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इसके अलावा, वे घर की कार की चाभी भी लेकर फरार हो गए।

भाषा और हुलिया के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश दीपराज ने बताया कि अपराधियों में से एक मोटे शरीर का व्यक्ति था, जो काली टोपी पहने हुए था। दूसरा अपराधी पतले शरीर का था। तीसरा व्यक्ति बंगाली भाषा में बात कर रहा था, जबकि चौथा अपराधी भोजपुरी में बात कर रहा था और उसके पास चाकू व कटर था। उसके पास एक गमछा भी था। बाकी अन्य अपराधी घर के बाहर पहरा दे रहे थे।

वारदात के बाद दी धमकी : "एक ही बेटा है, समझ जाना" वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने पीड़ित को धमकाया कि घटना की जानकारी किसी को न दें और घर से बाहर न निकलें। कहा, "एक ही बेटा है, समझ जाना।" इस धमकी से भयभीत दीपराज ने पहले किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में जब कुछ करीबी लोगों को घटना की जानकारी दी, तो उनकी सलाह पर पुलिस को सूचना दी गई।

अनुमानित लूट 25 लाख रुपये की दीपराज के अनुसार, चार सोने की चेन और दो ब्रेसलेट की कीमत लगभग 13 लाख रुपये है, जबकि सात अंगूठियों की कीमत दो लाख रुपये, दो सोने की हार की कीमत आठ लाख रुपये और पूजा घर की मूर्तियों पर चढ़ाए गए आभूषणों की कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई है।