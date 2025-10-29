Jamshedpur News: दिन-रात चोरी की घटना से इलाके में दहशत, पुलिस के घर भी चोरों ने घटना को दिया अंजाम
जमशेदपुर में लगातार चोरियां हो रही हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। चोरों ने पुलिसकर्मियों के घरों को भी निशाना बनाया है, जिससे लोगों में डर और अविश्वास बढ़ गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
संवाद सूत्र, पोटका। थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर दो बड़ी चोरी की घटनाओं ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पहली घटना मंगलवार को दिनदहाड़े घटित हुई, जहां पुलिसकर्मी मंडल महाली के घर से अज्ञात चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर दो गोदरेजों को तोड़ा और 8 हजार रुपये नगद सहित लगभग 80 हजार रुपये के सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए।
वहीं दूसरी घटना हाता चौक के समीप घटी, जहां भानु राणा अपने घर के पास रोज की तरह दो सूमो वाहन खड़ा किए हुए थे। रात के अंधेरे में चोरों ने एक सूमो वाहन चोरी कर ली और फरार हो गए।
दोनों ही मामलों में पीड़ितों ने पोटका थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी मनोज राम ने कहा कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे खुलेआम चोरी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।
उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो क्षेत्र में चोरी की घटनाएं और बढ़ सकती हैं।
