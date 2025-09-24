रेलवे में जूनियर इंजी-सुपरिटेंडेंट के 2570 पदों पर होगी बहाली, बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन

रेलवे ने इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए 2570 रिक्त पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया है। यह भर्ती जूनियर इंजीनियर और अन्य लेवल-6 पदों पर होगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे में 375 पद रिक्त हैं।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने 2570 रिक्त पदों को भरने का आदेश जारी किया है। रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधक व प्रोडक्शन यूनिट से अपने यहां रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।

आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने सेंट्रलाइज्ड इम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट आफ मटेरियल सुपरिटेंडेंट (डीएमएस), कैमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (सीएमए) सहित लेवल-6 ग्रेड के 35 श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है।

आदेश के तहत रेलवे बोर्ड ने मंडल व जोन स्तर के अलावा प्रोडक्शन यूनिट में तय रिक्त पदों के अनुसार अपने के यहां रिक्त पदों की जानकारी एक सप्ताह में देने को कहा है। आदेश के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग को प्राथमिकता के तहत बहाल करने का आदेश दिया गया है।

इन पदों पर बहाल किए जाएंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिजाइन, ड्राइंग व इस्टिमेशन, जनरल सर्विसेज (इलेक्ट्रिकल), इलेक्ट्रिकल, टीआरडी, टीआरएस, वर्कशाप (इलेक्ट्रिक), सिविल ड्राइंग डिजाइन एंड इस्टिमेशन, पी-वे, डिजाइन ड्राइंग एंड इस्टिमेशन (सिविल), ट्रैक मशीन, वर्क्स (प्रोडक्शन यूनिट, इंजीनियरिंग), वर्कशॉप (सिविल), कैरेज एंड वैगन, कैमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट, डिजाइन ड्राइंग एंड इस्टिमेशन (मैकेनिकल), डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, पावर (मैकेनिकल), मैकेनिकल (डिजाइन), डिजाइन ड्राइंग एंड इस्टिमेशन (सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन) सहित अन्य।