Jamshedpur News: पोटका में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ओडिशा से आ रही कार से 4.49 लाख नकदी बरामद
जमशेदपुर के पोटका में पुलिस ने ओडिशा जा रही एक कार से 4.49 लाख रुपये की नकदी जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए जांच अभियान में यह सफलता मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, पोटका। रसूनचोपा चेकनाका में सुबह के 10:00 बजे सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच ओडिशा से जमशेदपुर की ओर आ रही एक कार को चेक पोस्ट पर जांच के लिए रोका गया।
इस दौरान कार में सवार व्यक्ति के पास से चार लाख 49 हजार रूपये नगद पाए गए। इसके बाद मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पैसे की गिनती कर सील कर आगे की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई वाहन जांच अभियान के दौरान की गई।
इससे पहले भी चेकिंग के दौरान 22 लाख 68 हजार 400 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से चेक पोस्ट पर लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
बरामद राशि को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गिना गया, जब्ती सूची तैयार की गई और रुपये को डिब्बे में बंद कर सील किया गया। अब तक आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जांच अभियान के दौरान 27 लाख 17 हजार 400 रुपए बरामद किए जा चुके हैं।
थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि यह जांच अभियान चुनाव संपन्न होने तक जारी रहेगा। आचार संहिता की अवधि में चेक पोस्ट पर जांच मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से की जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
