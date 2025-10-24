Jamshedpur News: कुख्यात गिरोह के चार गुर्गे धराए, पिस्तौल-कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोविंदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने चार अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तारियां जयपुर से पकड़े गए कुख्यात अपराधी रिंकू सेठ से पूछताछ के दौरान मिली सूचना के आधार पर की गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी गिरफ्तार आरोपी दुमका में मारे गए कुख्यात अपराधी अमरनाथ सिंह के गिरोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परसुडीह निवासी सन्नी सिंह, बिरसानगर निवासी रोहित लोहार, घोड़ाबांधा निवासी गौरव गोस्वामी, और छोटा गोविंदपुर जनता फ्लैट निवासी हिमांशु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सभी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और ये पूर्व में भी कई मामलों में संलिप्त रह चुके हैं।

सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर नया मोड़ के पास जंगल क्षेत्र में कुछ अपराधी एकत्र होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए सिटी डीएसपी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी कर चारों अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जानकारियां साझा कीं, जिसके आधार पर हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और जयपुर कनेक्शन की जांच में जुटी है।